"Mój organizm całkowicie odmówił posłuszeństwa". Dramat Marii Andrejczyk

Sezon 2021 był znakomity w wykonaniu Marii Andrejczyk. Polka zdobyła m.in. srebrny medal w rzucie oszczepem na igrzyskach olimpijskich w Tokio, czym rozbudziła apetyty kibiców. Niestety ten rok stoi pod znakiem ciągłych kontuzji. Problemem jest przede wszystkim uraz barku, który zmusił 26-latkę do wycofania się z kilku ważnych imprez.

Maria Andrejczyk zadecydowała. Koniec sezonu dla polskiej oszczepniczki

Mimo bólu Polka wystartowała na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene, ale bez większych sukcesów. Wicemistrzyni olimpijska nie przebrnęła przez półfinał. Rzuciła zaledwie 55.47 m, co dało jej 22 miejsce na 29 zawodniczek. - Nie wiem, czy będę musiała przejść kolejną operację. Mam rozwalony obrąbek. Znowu. Ale nie chcę go operować, bo możliwe, że to byłby koniec mojej kariery. Może zrobię czyszczenie. Może zrobię też coś z przyczepem bicepsa, bo on się bardzo napina. Ale decyzję podejmę później, nie teraz - mówiła po zawodach w Eugene.

Jej kolejnym celem na ten sezon był start na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który będzie także mityngiem Diamentowej Ligi. Impreza rozpocznie się już w sobotę 6 sierpnia. Jednak w piątek Andrejczyk poinformowała, że nie weźmie w niej udziału. Co więcej, zrezygnowała także ze startów do końca sezonu.

"Niestety mój organizm całkowicie odmówił posłuszeństwa, nie jestem już w stanie nic z tym zrobić i odpuszczam jutrzejszy start, jak i pozostałą część sezonu. Ale was serdecznie zapraszam na Stadion Śląski. Uwierzcie mi - jutro będzie pięknie" - przekazała polska oszczepniczka za pośrednictwem Instagrama.

Rezygnacja z dalszych startów oznacza, że 26-latka nie wystąpi na tegorocznych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Impreza odbędzie się w dniach 15 - 21 sierpnia w Monachium.

Maria Andrejczyk jest jedną z najlepszych polskich oszczepniczek. Dwukrotnie występowała na igrzyskach olimpijskich - w Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2021. Do niej należy także rekord Polski (71,40 m), który ustanowiła w zeszłym roku w Splicie. Jest to jednocześnie trzeci wynik w historii światowej lekkoatletyki.