Duplantis wybrał Polskę kosztem Szwecji. Największa gwiazda imprezy

Tegoroczny Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie 13. edycją tej imprezy. Tym razem jego wartość będzie znacznie większa, bowiem po raz pierwszy zawody odbędą się jako element prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. To przyciągnęło na Stadion Śląski w Chorzowie wielu znakomitych sportowców, a jednym z nich będzie rekordzista świata w skoku o tyczce, Armand Duplantis.

Memoriał Skolimowskiej zamiast mistrzostw Szwecji. Duplantis z kolejnym rekordem w Polsce?

Szwedzki tyczkarz niedawno cieszył się ze zdobycia mistrzostwa świata w Eugene, bijąc przy okazji absolutny rekord świata, który teraz wynosi 6,21 metra. Przy rekordowej próbie Duplantis miał jeszcze zapas, co pozwala mieć nadzieję, że najlepszy tyczkarz globu pokusi się o kolejny rekordowy skok w Polsce. W 2020 roku podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu pokonał on bowiem poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6,17 m, co wtedy było najlepszym wynikiem w historii dyscypliny.

Duplantis wybrał zawody Diamentowej Ligi w Chorzowie kosztem mistrzostw kraju, które także odbędą się w najbliższy weekend. - Dużo słyszałem o tym stadionie i panującej tam wspanialej atmosferze i widziałem obiekt w telewizji, która transmitowała w marcu piłkarski baraż do mistrzostw świata - powiedział zawodnik.

W Chorzowie zobaczymy łącznie 49 medalistów ostatnich mistrzostw świata. Mowa między innymi o rewelacyjnych sprinterach Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 metrów), Sherice Jackson (200 metrów), Shaunae Miller-Uibo (400 metrów), Fredzie Kerleyu oraz Trayvonie Brommelu (100 metrów). Na Stadionie Śląskim zaprezentują się również znakomici kulomioci Ryan Crouser i Joe Kovacs, czyli odpowiednio złoty i srebrny medalista z Eugene. Nie zabraknie też Polskich akcentów. Kolejne wspaniałe widowisko będą chcieli zapewnić kibicom w rzucie młotem Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Na bieżni zobaczymy także Ewę Swodobę oraz "Aniołki Matusińskiego". Memoriał rozpocznie się 6 sierpnia o godzinie 13:30, a rozegranych zostanie łącznie 21 konkurencji.

