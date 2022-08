"W wieku 87 lat zmarł trener Czesław Cybulski - szkoleniowiec rzutu młotem, wychowawca wielu mistrzów tej konkurencji m.in. Szymona Ziółkowskiego czy Pawła Fajdka" - informuje na Twitterze Polski Związek Lekkiej Atletyki.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Nie żyje Czesław Cybulski. Trener największych gwiazd polskiego młota

Czesław Cybulski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, a wcześniej Średnią Szkołę Sportową w Gdańsku, gdzie uczył się pod okiem wybitnego działacza sportowego Sławomira Zieleniewskiego - współzałożyciela gdańskiej Lechii oraz Gdańskiego Okręgowego Związku Lekkoatletyki.

Tebogo pobił rekord świata na 100 m. "Błysnął" przed metą. "Przepraszam"

Być może Zieleniewski natchnął Cybulskiego do młota, bo ekspertami w tej dziedzinie obaj byli. Najwybitniejszym zawodnikiem, którym opiekował się Czesław Cybulski był Szymon Ziółkowski, którego trenował od 1989 do lutego 2004 (z przerwą w 2002). Razem doszli do tytułu mistrza olimpijskiego (2000) i mistrza świata (2001).

"Przykra informacja. Prawie każdy zdolny młociarz w tym kraju przeszedł przez jego ręce na początku kariery" - pisze na Twitterze Jakub Kazula z newonce.sport. I trudno się nie zgodzić. Wszak z trenerem pracowała też w latach 2005-2009 Anita Włodarczyka. Trzykrotna mistrzyni olimpijska rezygnowała ze współpracy z Cybulskim na krótko przed mistrzostwami świata w 2009, na których zdobyła złoty medal i pobiła rekord świata.

Po okiem Czesława Cybulskiego rozkwitał też talent Pawła Fajdka. Razem doszli do tytułów mistrza świata w 2013 oraz w 2015. Na tym lista polskich młociarzy, którzy trenowali pod jego okiem się nie kończy. Współpracowali z nim także Mariusz Tomaszewski, Ireneusz Golda, Leszek Woderski, Joanna Fiodorow, a na przełomie 2003 i 2004 przez krótki czas także Kamila Skolimowska.