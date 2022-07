Piotr Lisek ma kłopoty. Prezes UOKiK postawił zarzuty. "Upominaliśmy od dawna"

Nie ma najlepszego okresu w swojej karierze Piotr Lisek. Polak zakończył zmagania podczas MŚ w Eugene, gdzie nie udało mu się awansować do finału w skoku o tyczce. Nasz zawodnik trzykrotnie strącił poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,65 m. Kiedy wrócił do kraju, okazało się, że może mieć problemy z prawem konsumenckim.

Piotr Lisek ma kłopoty. "Zarzuty niejednoznacznego oznaczania materiałów reklamowych"

A to wszystko pokłosie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który wszczął postępowanie dotyczące nieprawidłowego oznaczania materiałów reklamowych w mediach społecznościowych. Zarzut kryptoreklamy postawiony został spółce Olimp Laboratories zlecającej reklamy swoich produktów influencerom w social mediach.

- Upominaliśmy rynek od dawna o tym, aby reklamodawcy oraz sami influencerzy przejrzyście informowali o komercyjnym charakterze wpisów w mediach społecznościowych. Wskazywaliśmy określenia, które są niewystarczające i mogą tym samym wprowadzać odbiorców w błąd. Jeśli słowo "współpraca" tak bardzo przypadło twórcom do gustu, to powinni oni wówczas wyraźnie określać jej charakter np. jako komercyjna/reklamowa, aby nie pozostawiać swoim odbiorcom wątpliwości – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, cytowany na stronie internetowej urzędu.

Lisek współpracował z Olimp Laboratories, a jak wynika z komunikatu UOKiK-u, postawiono mu zarzut. "Prezes UOKiK postawił zarzuty niejednoznacznego oznaczania materiałów reklamowych na Instagramie (zarówno tych zleconych przez spółkę Olimp Laboratories, jak i innych reklamodawców) trzem influencerom z branży fitness - Katarzynie Dziurskiej, Katarzynie Oleśkiewicz–Szubie oraz Piotrowi Liskowi. Twórcy w swoich wpisach promują za wynagrodzeniem produkty różnych reklamodawców i nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały. Tym samym mogą wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie charakteru tych postów oraz relacji" - czytamy.

Do sprawy na swoim profilu społecznościowym odniósł się sam zainteresowany. "Nie jestem influencerem (mimo że wielu tak się wydaje), jestem sportowcem i całe moje życie kręci się wokół tego, by walczyć, czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej, ale wracając do tematu, myślę, że zawsze byliście poinformowani, z kim współpracuje, kto mnie wspiera w tej pięknej, ciężkiej drodze sportowca. Jeśli coś zrobiłem niezgodnie z prawem (które do końca nie jest sprecyzowane w tym temacie), niezgodnie z jakimiś normami to nie było to działanie zaplanowane czy z premedytacją, zawsze staram się być rzetelny w tym co robię"- podkreślił na Facebook'u lekkoatleta.

Nie wiadomo, jak sprawa się zakończy. Jasne jest jednak, że jeśli wina zostanie udowodniona, to postępowania mogą zakończyć się nałożeniem kar za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości do 10 proc. obrotu.