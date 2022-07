Europa w szoku, bo Hindus rzuca oszczepem. Polska najlepsza, a Niemcy na MŚ wysłali turystów

Możemy się pocieszać. Polska była najlepsza z Europy podczas mistrzostw ¶wiata w lekkiej atletyce w Eugene. W tabeli medalowej i tabeli punktowej zajęli¶my ósme miejsce dzięki medalom młociarzy: Pawła Fajdka (złoto) i Wojciecha Nowickiego (srebro) oraz chodziarki Katarzyny Zdziebło (dwa srebrne). W tym pierwszym rankingu Polska była jedynym krajem z Europy, który zmie¶cił się w pierwszej dziesi±tce. To bezprzykładna klęska Starego Kontynentu. Tak słabych wyników w mistrzostwach ¶wiata lekkoatleci z Europy jeszcze nigdy nie notowali. Najsłabszy występ w historii zaliczyli Niemcy (złoto i br±z), Francuzi zdobyli raptem jeden medal (złoty Kevin Mayer w dziesięcioboju).

Europa cofa się przed reszt± ¶wiata

– Francja jest, niestety, na swoim miejscu - skomentował po zawodach były mistrz Europy w biegu na 110 m przez płotki i dyrektor we francuskim zwi±zku lekkoatletycznym Stéphane Caristan, który twierdzi, że na więcej nie liczył. - To Europa cofa się w stosunku do reszty ¶wiata – dodał w wypowiedzi dla serwisu Franceinfo. - Podczas igrzysk olimpijskich w Sydney Europa zdobyła niemal co drugi medal w konkurencjach lekkoatletycznych. Teraz w tych mistrzostwach mniej niż co trzeci.

Gdy spojrzy się tylko na złote medale, to dorobek Europy wygl±da jeszcze skromniej. Z 50 konkurencji Europejczycy wygrali zaledwie w dziewięciu i, co ciekawe, nawet w tzw. dyscyplinach technicznych, czyli przede wszystkim w rzutach, w których zazwyczaj panowali nad reszt± ¶wiata, uzyskuj± coraz gorsze wyniki.

Małe kamyczki lepsze od europejskich potęg

– S± teraz małe kraje, małe kamyczki na Karaibach, które przywoż± do domu medale. Jeszcze kilka lat temu tego nie było – mówi Caristan. – W zeszłym roku widzieli¶my mistrza olimpijskiego w oszczepie, który jest Hindusem. Kilka lat temu nie wyobrażali¶my sobie, że kraj spoza Europy może przywieĽć medale w dyscyplinach rzutowych, a tak jest teraz.

Tym razem Hindus, Neeraj Chopra, który tak zszokował Europejczyków w Tokio, został wicemistrzem ¶wiata. Złoto zdobył Anderson Peters z Grenady. To wła¶nie taki "kamyczek" na Karaibach, o którym mówił Caristan. Dzięki medalowi Petersa i wicemistrzostwu ¶wiata Kirani Jamesa Grenada – kraj licz±cy 108 tys. mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, co Wałbrzych – zaj±ł w klasyfikacji medalowej wyższe miejsce niż Niemcy, Włochy czy Francja.

Z o¶miu konkurencji rzutowych Europejczycy wygrali tylko dwie. Z 24 medali w tej dziedzinie lekkoatletyki reszcie ¶wiata oddali 15. Je¶li chodzi o konkurencje techniczne jednym z bardziej egzotycznych medalistów mistrzostw był Ernest John Obiena w skoku o tyczce. Filipińczyk, który w igrzyskach w Tokio zaj±ł 11. miejsce, tym razem ustanowił rekord Azji wynikiem 5,96 m i zdobył br±zowy, pierwszy w historii medal dla swojego kraju.

Niemcy liczyli na kopa na rozpęd, ale wysłali turystów

Najgorszy występ w historii mistrzostw ¶wiata zanotowali w Eugene także Niemcy. Na złoto musieli czekać do ostatniego dnia, gdy konkurs skoku w dal wygrała Malaika Mihambo. Nie załagodziło to jednak fatalnego wrażenia. Osiemdziesi±tka niemieckich zawodniczek i zawodników wywalczyła ledwie dwa medale i siedem miejsc w ¶cisłych o¶mioosobowych finałach.

- W tabeli medalowej (jedno złoto, jeden br±z) Niemcy zajęły 19. miejsce – tuż za Ugand±, która wysłała do Stanów Zjednoczonych tylko 17 zawodników. W skład drużyny niemieckiej wchodzili – niestety, trzeba to ostro powiedzieć – głównie tury¶ci – skomentował Joerg Leopold z serwisu Tagesspiegel.de.

Polska ekipa liczyła niemal połowę mniej zawodników niż Niemcy – 45 osób i w klasyfikacji punktowej zdobyła o 17 punktów więcej niż rywale zza zachodniej granicy.

A Niemcom szczególnie zależało na dobrym występie w Eugene. Od 15 do 21 sierpnia będ± go¶cić w Monachium mistrzostwa Europy. Dobry występ podczas mistrzostw ¶wiata miał napędzić kibiców na stadion. – Na mistrzostwach ¶wiata chcieli¶my dostać kopa na rozpęd przed mistrzostwami Europy. Tylko dobre wyniki pobudziłyby apetyt na więcej. Niestety, nie spełnili¶my naszych oczekiwań – powiedział szef niemieckiego zwi±zku lekkoatletycznego Jürgen Kessing