Tyle Polacy zarobili na MŚ. Fajdek mistrz. A Kiełbasińska skromnie

W niedzielę dobiegły końca mistrzostwa ¶wiata w lekkoatletyce. Ostatniego dnia rywalizacji Polakom niestety nie udało się poprawić medalowego dorobku. Imprezę kończymy z czterema kr±żkami. Złoto w rzucie młotem wywalczył Paweł Fajdek. Drugi w tej samej konkurencji był Wojciech Nowicki. Dwa srebra wywalczyła też Katarzyna Zdziebło w chodzie na 20 i 35 kilometrów. Daje to Biało-Czerwonym ósme miejsce w klasyfikacji medalowej.

12 polskich lekkoatletów wzbogaciło się na M¦ w Eugene. Ł±cznie zarobili ponad milion złotych

Najlepsi z naszych reprezentantów wróc± z Eugene nie tylko z medalami, ale także wysokimi nagrodami pieniężnymi. W sumie World Athletics, czyli ¶wiatowa federacja lekkoatletyczna, wypłaci Polakom 239 tysięcy dolarów. Po przewalutowaniu daje to ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. Nagrody wypłacane s± za zajęcie miejsca od pierwszego do ósmego, co oznacza, że w sumie powędruj± do 12 Polaków.

Gorsze wyniki Polaków na M¦ nie mog± dziwić. "Tylko" cztery medale

Najwyższ± premię otrzyma oczywi¶cie Paweł Fajdek. Mistrz ¶wiata w rzucie młotem otrzyma 70 tysięcy dolarów, czyli około 320 tys. złotych. Tyle samo zarobi jednak Katarzyna Zdziebło. Za srebrny medal nagroda wynosi 35 tys. dolarów, a że 25-latka ma w kolekcji dwa, ł±cznie zainkasuje także 70 tysięcy dolarów. Wojciech Nowicki za swoje srebro także otrzyma 35 tys. dolarów, czyli 160 tys. złotych.

Adrianna Sułek, Damian Czykier i sztafeta mieszana 4 × 400 metrów, zakończyli starty w swoich konkurencjach na czwartym miejscu. Za nie należy się nagroda w wysoko¶ci 16 tysięcy dolarów, czyli około 73 300 złotych. W przypadku sztafety kwota ta zostanie podzielona na pięć osób wchodz±cych w jej skład. Będ± to Justyna ¦więty-Ersetic, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński i Karol Zalewski.

Sofia Ennaoui, która zajęła pi±te miejsce w biegu na 1500 metrów, otrzyma 11 tysięcy dolarów (około 51 tysięcy złotych). Na nagrodę zapracowała także Anna Kiełbasińska, która w biegu na 400 metrów była ósma. Otrzyma ona 5 tysięcy dolarów (prawie 23 tysi±ce złotych).

