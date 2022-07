Nowy rekord świata. Pia Skrzyszowska aż pytała: O co chodzi? Kosmiczny bieg

Każda z 16 najszybszych płotkarek półfinałów ustanowiła jakiś rekord - narodowy, życiowy, sezonu. A Nigeryjka Tobi Amusan pobiegła tak, że nawet wielki Michael Johnson uważał, że chyba zepsuła się aparatura pomiarowa na stadionie Hayward Field w Eugene.

Ostatnio rekord tak bardzo biła Grażyna Rabsztyn

Czas 12.12 s to nowy rekord świata, lepszy o 0.08 s od poprzedniego, należącego do Amerykanki Kendry Harrison. Jak wyliczył znany w mediach społecznościowych statystyk i pasjonat lekkoatletyki "Nedops", w tej konkurencji nikt nie pobił rekordu świata aż tak wyraźnie jak Amusan od 1980 roku, gdy z 12.48 na 12.36 przesunęła go nasza Grażyna Rabsztyn.

Dziś marzy się nam, żeby tak szybko jak kiedyś Rabsztyn biegała Pia Skrzyszowska. W półfinale 21-letnia Polka pobiegła w drugiej serii. Tuż po kosmicznym rekordzie 25-letniej Amusan.

- Na początku patrzę: rekord świata? O co chodzi? Ale myślę: dobrze, zajmę się sobą, a rekord później zobaczę - Pia dzieli się swoimi wrażeniami. Ona wyrównała życiówkę - 12.62 s. To był 10. wynik półfinałów. Żeby wbiec do finałowej ósemki, potrzebne było 12.50. Nigdy w historii poziom rywalizacji nie był aż tak wysoki.

- Wychodzę z zawodów z uśmiechem. Poziom jest niesamowity. Rozgrzewka pokazywała, że mogę pobić rekord życiowy, ale wiadomo, że inaczej się biega na rozgrzewce, a inaczej na zawodach. Myślę, że za rok trzeba będzie biegać w okolicach rekordu Polski, żeby mieć miejsce w finale [kolejne MŚ odbędą się już w 2023 w Budapeszcie]. Dobrze, trzeba pracować i być coraz szybszą - mówi Skrzyszowska.

A może to superbuty? Na pewno to królowa

Pia nie wie, na ile w przesuwaniu rekordu pomagają karbonowe buty - padło w gronie dziennikarzy stwierdzenie, że to muszą być buty, skoro jednak nie było awarii czasomierzy. - Ja w nich nie biegam. Jasmine Camacho-Quinn [mistrzyni olimpijska z Tokio, tu zdobyła brązowy medal] też nie, nie wiem jak inne dziewczyny - mówi Skrzyszowska.

W każdym razie, same buty na pewno nie biegają. Amusan zrobiła wspaniały progres. Była czwarta na ubiegłorocznych igrzyskach w Tokio, była czwarta na poprzednich MŚ - w 2019 roku w Dausze. A teraz jest królową. Kto wie czy nie największą królową tych mistrzostw. Wcześniej rekord świata biła w Eugene tylko Sydney McLaughlin w biegu na 400 m przez płotki. Teraz Nigeryjka rekord biła dwa razy! W półfinale życiówkę przesunęła z 12.40 aż na 12.12, a w finale pokazała, że to wcale nie jest koniec jest możliwości. Złoto wygrała z wynikiem 12.06! Szkoda, że to nie jest oficjalny, nowy rekord świata, bo podczas biegu był wiał zbyt mocny, sprzyjający wiatr (+2,5 m/s a maksymalny dozwolony to 2 m/s).

Pia widzi, co trzeba zrobić. "Trochę mi brakuje odwagi"

- Myślę, że jest możliwe złamanie 12 sekund. Zbliżamy się do magicznej bariery na płotkach - twierdzi Skrzyszowska.

Co ona musi zrobić, żeby zbliżyć się do najlepszych? - Amusan świetnie, nisko pokonuje płotki. Ja trochę nad płotkiem zawisam, trochę mi brakuje odwagi - analizuje Pia. - Są elementy do poprawy. Tyle dobrego, że mam co robić - dodaje.