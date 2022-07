Ten bieg przez płotki przejdzie do historii MŚ. Wystartowała sama i nie dobiegła [WIDEO]

Do kuriozalnej sytuacji doszło w trakcie eliminacji biegu na 100 metrów przez płotki kobiet, podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene. Anne Zagre otrzymała od organizatorów zgodę na solowy start po tym, jak jedna z rywalek przeszkodziła jej we wcześniejszym biegu. Belgijka jednak nie zdołała dobiec do mety, bowiem spektakularnie potknęła się na ostatnim płotku...

