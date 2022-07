Ten gest Polek mówi wszystko. Kiełbasińska wdzięczna koleżankom za wsparcie z trybun

Polskie biegaczki na 400 m i trener Aleksander Matusiński przyszli na stadion Hayward Field, by z trybun wesprzeć Annę Kiełbasińską w finale biegu na 400 m. - To bardzo miłe. Cieszę się i dziękuję - mówi Kiełbasińska. Wygląda na to, że topór wojenny został ostatecznie zakopany przed rywalizacją sztafet.

