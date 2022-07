Katarzyna Zdziebło wicemistrzynią świata. Nowy rekord Polski

Katarzyna Zdziebło sprawiła ogromną sensację podczas imprezy w Eugene. Już pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata wielu kibiców po raz pierwszy usłyszało jej nazwisko. 25-latka z Mielca, w upalne popołudnie poszła po srebro na 20 km, choć w tej konkurencji nie planowała w ogóle startować. Bowiem jej koronnym dystansem jest 35 km - to w nim zdobyła brązowy medal drużynowych mistrzostw świata w Omanie. I właśnie na takim dystansie wystartowała w piątkowe popołudnie. 22 lipca Polka poradziła sobie rewelacyjnie, sięgając po kolejny srebrny krążek amerykańskiej imprezy.

Katarzyna Zdziebło wicemistrzynią świata. Identyczne podium, jak w chodzie na 20 km. Polka dokłada kolejny krążek do kolekcji

Polka znakomicie rozpoczęła piątkową rywalizację. Już od początku znalazła się na czele stawki. Po dwóch kilometrach grupa nadal była zwarta, ale powoli zaczynały się z niej odmeldowywać dwie zawodniczki - liderująca Zdziebło oraz Kimberly Garcia Leon. Po pięciu kilometrach wspomniany duet miał już pięć sekund przewagi nad Chinką Qieyang. Wszystkie trzy panie to medalistki tegorocznych mistrzostw świata na dystansie 20 km.

Z każdym kilometrem przewaga nad trzecią zawodniczką rosła. Na półmetku rywalizacji, różnica pomiędzy polsko-peruwiańskim duetem a Chinką wzrosła już do 36 sekund. Garcia Leon nie odpuszczała i jak cień podążała za Zdziebło. Po ponad godzinie rywalizacji Peruwianka zdecydowała się na atak i wyprzedziła Polkę. Następnie bardzo szybko zbudowała bezpieczną przewagę, która po 20 kilometrach wynosiła już 11 sekund. Z kolei Zdziebło zaczęła słabnąć i szła coraz wolniej. Jednak mogła sobie na to pozwolić, bowiem trzecia zawodniczka znajdowała się ponad minutę za reprezentantką naszego kraju.

Po 30 kilometrach sprawa medali została już tak naprawdę rozstrzygnięta. Wówczas przewaga Garcii Leon nad drugą 25-latką wzrosła do 21 sekund. Choć Zdziebło próbowała gonić rywalkę, to ostatecznie nie udało jej się sięgnąć po złoty medal. Polka przecięła linię mety na drugim miejscu, uzyskując czas 2:40:03, ponad 30 sekund za Peruwianką. To nowy rekord życiowy i nowy rekord naszego kraju. Wcześniej najlepszym wynikiem było 2:49:37, także uzyskane przez Zdziebło. Jest to też pierwszy przypadek, kiedy reprezentant Polski zdobywa dwa medale w konkurencjach indywidualnych na mistrzostwach świata.

Jako trzecia linię mety przekroczyła Chinka Qieyang. Tym samym powtórzył się układ podium z rywalizacji w chodzie na 20 km.

W piątkowym konkursie rywalizowała jeszcze jedna reprezentantka Polski Olga Niedziałek. 25-latka także solidnie wystartowała. Po siedmiu kilometrach znajdowała się w czwartej grupie. Cały czas balansowała w okolicach dziesiątej pozycji. Ostatecznie rywalizację ukończyła na jedenastym miejscu z czasem 2:49:43. To także jej nowy rekord życiowy.