Katarzyna Zdziebło idzie wykonać ważną operację na MŚ w Eugene. Niebo nie pomoże

To była piękna niespodzianka. Pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene wielu kibiców po raz pierwszy usłyszało jej nazwisko. Katarzyna Zdziebło, 25-latka z Mielca, w upalne popołudnie poszła po srebro na 20 km.

Pierwszego medalu długo nie było w planie

- Mamy jakąś wisienkę do regeneracji? - pytała tuż za metą, patrząc na trenera. W tamtym momencie Grzegorz Tomala podawał mi kamizelkę, z której lała się zimna woda. Topił się w niej lód. Kamizelkę przekazałem wicemistrzyni świata. Ugotowanej na trasie. I dobrze, że ugotowanej!

Zdziebło cieszyła się, że w słońcu było 40-41 stopni Celsjusza. Już wcześniej przekonała się, że upały jej służą. I dlatego, widząc prognozy pogody na mistrzostwa w Oregonie, przekonała trenera, żeby zmienili plan.

Pierwotnie miała tu startować tylko na 35 km. To jej główny dystans, na nim w marcu zdobyła brąz w drużynowych MŚ w Omanie. Ale właśnie w Omanie, w spiekocie i na bardzo trudnej trasie, poradziła sobie tak, że z Grzegorzem Tomalą uznali, że warto zaryzykować, pozmieniać wszystko w ostatniej chwili i spróbować pójść w Eugene po medal w słońcu. I dostali nagrodę.

Dla trenera Tomali to była kolejna nagroda. Niecały rok temu w Tokio doprowadził do sensacyjnego złota swojego syna, Dawida Tomalę. Do tej grupy Zdziebło dołączyła w ubiegłym roku. I wtedy przestała myśleć, że chód to tylko hobby. - Sukces Dawida dodał skrzydeł wszystkim chodziarzom. No kurczę, nasz kolega, z którym trenujemy, ma złoto olimpijskie, więc wierzymy, że my też możemy! - mówiła nam Zdziebło, mając już srebrny medal na szyi.

Oczywiście po tym sukcesie absolwentka medycyny z bycia lekarzem nie zrezygnuje. Ale może nie będzie się spieszyła ze specjalizacją. Może parę ładnych lat poświęci teraz na zmienienie chodowego hobby w dochodową (nie tylko w pieniądze, przede wszystkim w sukcesy) pasję?

Na ten start Zdziebło czekała

- Moim celem na 20 km była pierwsza ósemka. Usłyszałam, że za ósme miejsce jest pięć tysięcy dolarów, więc śmiałam się, że w nie celuję - mówiła Zdziebło. Wcelowała w 35 tysięcy, bo taka jest premia za drugie miejsce. Za pierwsze zgarnia się aż 70. A w głowie Kasi jest myśl o pierwszym miejscu.

- Ja się lubię rozkręcać w trakcie chodu. Tu się zdążyłam rozkręcić już podczas 20 km i super: mam srebro i jeszcze idę dalej - mówi.

Żeby dojść jak najdalej i jak najszybciej, Zdziebło ostatnio się przeprowadziła. Trener Tomala załatwił jej jednoosobowy pokój. Wicemistrzyni musiała się wyspać, bo tym razem rywalizacja zacznie się bladym świtem. Na 20 km panie ruszały o godzinie 13 tutejszego czasu. Na 35 km wystartują o 6.15. Ale pobudka o trzeciej, może nawet jeszcze wcześniej, nie jest problemem. Gorzej, że nie będzie upału.

Niebo nie pomoże. Ale może pomóc uwaga Polski

Poranki w Eugene nie są gorące, dopiero po południu robi się nie do wytrzymania. O szóstej rano w piątek ma tu być tylko 13 stopni Celsjusza. To dla Polki warunki dalekie od ulubionych. Ale coś za coś. Gdy Zdziebło wyruszy, w kraju będzie godzina 15.15. Kiedy będzie finiszowała, będzie najpewniej tuż po godzinie 18.

To jest świetna okazja, żeby powalczyć o uwagę. O to, żeby po powrocie z pracy Polacy włączali telewizory. W czasie tych mistrzostw zbyt wielu okazji nie mieli. Nawet nie dlatego, że nie mamy sukcesów (trzy medale - srebro Zdziebły, złoto Pawła Fajdka, srebro Wojciecha Nowickiego - to przecież żaden dramat, a to raczej jeszcze nie koniec naszych zdobyczy). Na transmisje z Eugene w Polsce trudno się załapać przez dziewięciogodzinną różnicę czasu. Tym razem ta różnica będzie korzystna. Oby Zdziebło znów szansę pięknie wykorzystała.

Poza Zdziebło w gronie 41 startujących zawodniczek będzie jeszcze jedna Polka - Olga Niedziałek.