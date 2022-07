"Nie mogę uwierzyć". Kolejna afera w polskiej lekkoatletyce

Nie ma dobrego okresu Polski Związek Lekkiej Atletyki. W trakcie mistrzostw świata w Eugene najpierw wybuchł konflikt w grupie biegaczek na 400 metrów, a potem w gorzkich słowach na temat działaczy wypowiedziała się Adrianna Sułek.

"Trener, który traktuje zawodników w ten sposób, nie zasługuje na miano wychowawcy"

"Jedynym hamulcem w moim rozwoju jest PZLA", "Mówię w imieniu co najmniej połowy kadry. Inne osoby obawiają się o tym powiedzieć", "Jest nam wydzierana nasza praca i uciekają nam medale", "Nie obawiam się, że mnie wezmą na dywanik". To kilka cytatów z Sułek. Jej całą wypowiedź można przeczytać TU.

"Jak człowiek nie wie, o czym mówi, to może mówić bzdury. Bardzo trudno jest się odnieść do tych wszystkich nonsensów", "99% szkolenia Ady wisi na związku. Bez tego musiałaby siedzieć w domu", "Spróbujemy jej to wszystko wytłumaczyć" - to z kolei słowa Tomasza Majewskiego, wiceprezesa PZLA, który odpowiedział na zarzuty czwartej zawodniczki MŚ w siedmioboju.

Wygląda jednak na to, że Sułek otworzyła dopiero worek z zarzutami pod adresem związkowych działaczy i trenerów. Teraz, daleko od amerykańskiego czempionatu globu, sporo słów żalu padło ze środowiska trenerskiego obiecującego polskiego stumetrowca, Igora Bogaczyńskiego.

"Przyznać muszę, iż wyżej zacytowana wypowiedź (Adrianny Sułek - przyp. red.) jest bardzo trafna i oddaje w pełni to, czym aktualnie Polski Związek Lekkiej Atletyki się zajmuje... Hamuje rozwój zawodnika, odbiera życiowe szanse, podcina skrzydła" - pisze na Facebooku Anna Kordus-Gościniak, instruktorka lekkoatletyczna. Jej mąż zajmuje się prowadzeniem Bogaczyńskiego, który został niedawno mistrzem Polski U20 na 100 m. To miała być gwarancja udziału w mistrzostwach świata w kolumbijskim Cali. Biegacz nie dostał jednak powołania.

"Ostatnie telefony wykonane przez mojego męża, trenera Igora, do działaczy i trenerów PZLA "decyzyjnych" w sprawie powołań zawodników, nie przyniosły nam żadnego uzasadnienia zaistniałej sytuacji! To, czym tłumaczą się teraz trenerzy PZLA to godzenie w inteligencję, zdrowy rozsądek i godność nas wszystkich zainteresowanych losem Igora" - twierdzi rozżalona kobieta. "Z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa stwierdzam, iż Igor został OKRADZIONY! Tak, okradziony... z możliwości startu w mistrzostwach świata, na które zasłużył swoją ciężką pracą.." - dodała jeszcze.

Post Kordus-Gościniak dostrzegł mistrz świata w sztafecie 4x400 m z 1999 roku - Jacek Bocian. "Nie mogę uwierzyć w zaistniałą sytuację! Trener kadrowy, który traktuje zawodników w ten sposób, nie zasługuje na miano wychowawcy młodzieży i na piastowanie takiego stanowiska" - grzmi w swojej opinii były lekkoatleta.

"Dzięki wynikowi Igora z Mistrzostw Polski U20, sztafeta uzyskała minimum na Mistrzostwa Świata U20. Widocznie tylko o to minimum trenerowi chodziło, skoro bez żadnego ostrzeżenia zdeptał marzenia młodego człowieka, który cały sezon podporządkował przygotowaniom do tej imprezy. Sztafeta ma minimum, trener jest rozliczony, w sumie nieważne już kto jedzie. Tylko że trener jest rozliczony dzięki Igorowi. Nie tędy droga! Gdzie dbanie o rozwój młodzieży, sprawiedliwość, autorytet i moralność?" - pyta wyraźnie podirytowany Bocian.