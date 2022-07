Przełom ws. konfliktu "Aniołków". Wystosowano bardzo ważne oświadczenie

Z Eugene wreszcie napłynęły dobre informacje ws. "Aniołków Matusińskiego". W ostatnich dniach w drużynie nastąpił rozłam. Wszystko za sprawą decyzji Anny Kiełbasińskiej, która wycofała się z biegu sztafety mieszanej 4x400m. Osłabiona drużyna nie zdołała zdobyć medalu i zajęła czwarte miejsce. Jej koleżanki z reprezentacji poczuły się zdradzone.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska: Celuję w finał i liczę na poprawienie rekordu życiowego

Iga Baumgart-Witan przekazała optymistyczne wieści ws. "Aniołków". "Będziemy walczyć ramie w ramie"

- Nie wyobrażam sobie stanąć z nią na bieżni - powiedziała nawet Justyna Święty-Ersetic. Konflikt w takim momencie to najgorsze, co mogło się przydarzyć utytułowanej drużynie. W niedzielę, na zakończenie mistrzostw, odbędzie się bowiem bieg finałowy kobiecych sztafet 4x400m. Ewentualny brak Kiełbasińskiej, która jest w tym roku jedną z dwóch najszybciej biegających Polek, to potężne osłabienie.

Adrianna Sułek popłakała się po słowach mistrzyni świata. "Supergwiazda"

Wygląda jednak na to, że nasze panie postanowiły odłożyć na bok wzajemne urazy i dogadać się dla dobra zespołu. Tak można wnioskować z wpisu Igi Baumgart-Witan, który pojawił się na Instagramie. Mistrzyni olimpijska zdradziła, że sztafeta ma zamiar razem walczyć o kolejne sukcesy.

- Chce zaznaczyć, że nasza sztafeta dojdzie do porozumienia i będziemy walczyć ramie w ramie o najwyższe cele. A komentarze o tym, że nie mam klasy, szczuję kogoś czy nie szanuję koleżanek są krzywdzące, bo na temat składu wypowiedziałam się tylko raz w kulturalny sposób, cytując słowa Ani o jej braku w biegach sztafet mieszanych. Wszystkie nadal szanujemy siebie, swoje wyniki i pracę, bo każda z nas poświęca całe życie żeby biegać z Orłem na piersi! Każda jedna!* - czytamy.

- Za te worki medali, które okupujemy zdrowiem należy nam się też szacunek kibiców bo same mamy go wiele do samych siebie i naszych koleżanek z bieżni! Niezależnie od tego czy się lubimy czy nie i czy wygrywamy czy przegrywamy. Nawet jeśli targają nami emocje te dobre lub złe. Wierzę z całego serca, że nasza drużyna da radę walczyć i tutaj i na Mistrzostwach Europy a Ania pobije swój rekord życiowy, który da być może nawet medal!?? A w Monachium stanę razem z nią, Natalką i Justyną w biegu na 400m żeby walczyć o swój rekord życiowy i próbować je pokonać* - dodała lekkoatletka.

* - zostało to poprawione o polskie znaki

Pia Skrzyszowska będzie w TOP 3 na świecie? "Jest gotowa na walkę z najlepszymi!"