Adrianna Sułek popłakała się po słowach, które usłyszała od mistrzyni świata

Adrianna Sułek podczas mistrzostw świata w lekkiej atletyce pobiła rekordy życiowe w aż trzech konkurencjach: pchnięciu kulą (14,13 m), biegu na 200 m (23,77) i biegu na 800 m (2.07,18). Wyrównała także swój dotychczasowy najlepszy wynik w skoku w dal (6,43). Doskonała postawa wystarczyła do zajęcia czwartego miejsca w rywalizacji siedmioboistek.

Adrianna Sułek dostała komplement, który doprowadził ją do łez. Doceniła ją mistrzyni świata

Choć medalu nie udało się zdobyć, Sułek na pocieszenie zostaje fakt, że poprawiła wieloletni rekord Polski. Zdobyła łącznie 6672 punktów i o dokładnie 56 poprawiła osiągnięcie Małgorzaty Nowak z 1985 roku (6616 pkt.). Jak się okazuje, zrobiła także wielkie wrażenie na gwiazdach wieloboju kobiecego. Zachwycona startami Sułek jest mistrzyni świata z 2019 roku Katarina Johnson-Thompson.

Brytyjka, która w Eugene broniła tytułu, zajęła ostatecznie ósme miejsce z dorobkiem 6222 punktów. W pewnym momencie podeszła do Adrianny Sułek i serdecznie ją wyściskała. Polka zdradziła, że było to dla niej wielkie przeżycie. Zwłaszcza, że Thompson zdobyła się na niezwykły komplement, który doprowadził naszą reprezentantkę do łez.

- Powiedziała mi, że jestem jedną z jej ulubionych wieloboistek i zostanę supergwiazdą tego sportu. Potem już nic nie pamiętam, bo płakałam - powiedziała Sułek, której słowa cytuje oficjalny profil World Athletics na Twitterze.

23-latka wprawdzie nie zdobyła medalu MŚ, ale zdecydowanie nie jest już po tej imprezie postacią anonimową w świecie sportu. Świadczy o tym choćby zainteresowanie internautów. Humorystyczne nagrania z Polką w roli głównej biją rekordy w sieci.

