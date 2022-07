Koszmar Marii Andrejczyk w eliminacjach. "Operacja może zakończyć moją karierę"

- Nastrój mam taki, jak tę bluzę: żałobny - mówi Maria Andrejczyk. 26-letnia Polka ma trzeci najlepszy wynik w historii rzutu oszczepem - 71.40 m. Żadna z uczestniczek MŚ w Eugene nawet nie zbliża się do niej rekordem życiowym (drugą życiówkę w stawce ma Australijka Mitchell - 68.92). Maria ma potencjał na wygrywanie. Ale ma jeszcze większe ma kłopoty ze zdrowiem.

Rzucała raz na dwa tygodnie. "Nie byłam w stanie podnieść ręki"

- Przez to, co się dzieje z moim barkiem, w tym roku nie byłam w stanie robić regularnych treningów rzutowych. Jak już go zrobiłam, to później nie byłam w stanie podnieść ręki i na kolejny trening czekałam dwa tygodnie. To się przełożyło na brak czucia własnego ciała, na brak czucia sprzętu, na problemy z rozbiegiem - mówi Andrejczyk.

W takim razie nic dziwnego, że w Eugene rzuciła tylko 55.47 m. To był dopiero 22. wynik w gronie 29 startujących zawodniczek.

- W zeszłym roku rzucałam co drugi dzień, wtedy była regularność, a teraz ta regularność była żadna. Ale, niestety, rok temu nastąpiło przeciążenie. Od razu po rzucie na 71.40 m popękały mi wszystkie mięśnie - słyszymy od Marii.

Mimo to wtedy zdołała przygotować się do igrzysk olimpijskich na tyle, by mieć tam srebro. Ale za tamtą walkę, za ciągłe przesuwanie granicy bólu, teraz płaci.

Piąta operacja? I szósta? "Możliwe, że to byłby koniec mojej kariery"

- Nie wiem, czy będę musiała przejść kolejną operację - mówi. - Mam rozwalony obrąbek. Znowu. Ale nie chcę go operować, bo możliwe, że to byłby koniec mojej kariery. Może zrobię czyszczenie. Może zrobię też coś z przyczepem bicepsa, bo on się bardzo napina. Ale decyzję podejmę później, nie teraz - mówi.

- Kontuzje są bardzo demotywujące, ale już wiele razy byłam w takim miejscu. Sezony bez jakichkolwiek sukcesów też są po coś. Cieszę się, że dostaję po dupie, bo to też się przydaje. Chcę walczyć dalej - dodaje Andrejczyk.

Ona zdecydowanie wie, co mówi. Jest wyjątkowym walczakiem. Między igrzyskami w Rio de Janeiro, gdzie była czwarta, o 3 cm od medalu, do igrzysk w Tokio przeszła cztery operacje - jedną barku, dwie zatok i jedną stawu skokowego. Najgorzej było z barkiem, dla oszczepniczki kluczową częścią ciała. Ale dla psychiki Marii bardzo obciążające było też leczenie zatok - zdiagnozowano nowotwór. Na szczęście łagodny.

Ale ona się nie podda. "Biorę to na klatę. Nie jestem z tych, co odpuszczają"

Andrejczyk dużo w swoim życiu pozmieniała - od wiosny mieszka w Finlandii i pracuje z trenerem Petterim Piironenem, ale w kwestiach zdrowotnych, jak widać, niewiele się u niej zmieniło.

- Tak, jest bardzo dużo zmian w mojej karierze. I byłam gotowa, że ten sezon tak może wyglądać. Jest mi przykro, ale biorę to na klatę. Po tym sezonie będzie kolejny i kolejny, a ja nie jestem z tych, co odpuszczają. Będę walczyć dalej - obiecuje.

Jeszcze nie wiadomo, czy dalej będzie walczyć w tym sezonie. Chciałaby wystartować w sierpniu najpierw na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który pierwszy raz będzie mityngiem Diamentowej Ligi, a później też na mistrzostwach Europy w Monachium. - Ale na razie po prostu nie wiem, czy zdrowie pozwoli - kończy Andrejczyk.