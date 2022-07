Nagranie z Adrianną Sułek robi furorę poza Polską. 2 mln odtworzeń. Hit [WIDEO]

Temat bardzo szybko podchwyciły zagraniczne media. W "The Sun" czytamy, że użytkownicy widzący nagranie rzutu oszczepem Adrianny Sułek skomentowali je słowami: "To jakby trenował ją Jack Sparrow", "Córka Jacka Sparrowa zmierza na igrzyska olimpijskie", "Podążając za mocą Jacka Sparrowa". Komicy zaś napisali, że rzut oszczepem to ich nowa ulubiona dyscyplina i czekają tylko na przeróbki z Sułek w roli głównej.

Nagrania stają się bardzo popularne. Tylko jedno z nich ma już ponad 1,5 mln wyświetleń. Obejrzycie je tutaj:

Adrianna Sułek bije rekord, a za granicą porównują ją do postaci z "Piratów z Karaibów"

Adrianna Sułek pobiła rekordy życiowe w trzech konkurencjach (bieg na 200 m, pchnięcie kulą, bieg na 800 metrów), a w czwartej wyrównała (skok w dal). Dzięki temu zdobyła 6672 punkty i pobiła rekord Polski. Wcześniej należał on do Małgorzaty Nowak i wynosił 6616 pkt. Pozostawał niepobity od 1985 roku. Jedyne, czego może żałować 23-laka, to brak podium na mistrzostwach świata w Eugene. Jej wyniki "wystarczyły" jedynie na czwarte miejsce.

Sułek za swoją formę na MŚ obwiniła PZLA. - Jest jedynym hamulcem w moim rozwoju. To, co robi PZLA, to jest po prostu rzucanie kłód pod nogi. Mam już dosyć milczenia. Postanowiłam, że po tych mistrzostwach świata będę o tym mówiła głośno. I będę szukała kogoś, kto pozwoli mi się uniezależnić od PZLA - powiedziała tuż po swojej konkurencji.

Sparrow zaś to dla tych, co nie wiedzą legendarny pirat, kapitan Czarnej Perły. Aktorem wcielającym się w jego rolę jest Johnny Depp. Więcej o tej produkcji przeczytacie TUTAJ>>>