Ukraina nie usłyszała hymnu, ale świat usłyszał prawdę o wojnie. "Ludobójstwo"

Wyniki skoku wzwyż na MŚ w Eugene są następujące:

Eleanor Patterson (Australia) 2,02 m w pierwszej próbie

Jarosława Mahuczich (Ukraina) 2,02 w drugiej próbie

Elena Vallortigara (Włochy) 2,00 w pierwszej próbie

Irina Geraszczenko (Ukraina) 2,00 w drugiej próbie

Ale tym razem wyniki nie są najważniejsze. Na konferencji prasowej z medalistkami organizatorzy poprosili dziennikarzy, by padły pytania również do złotej i brązowej medalistki. Korespondenci między innymi z USA, Japonii, Brazylii, Norwegii i oczywiście również z Polski nie byli zainteresowani przebiegiem rywalizacji i sportowymi refleksjami bohaterek. Wszyscy widzieliśmy i docenialiśmy, jak Ukrainki walczyły i jakie wsparcie dostawały z trybun. Komplet kibiców na stadionie Hayward Field życzył Mahuczich i Gieraszczence podwójnego zwycięstwa. I chociaż w konkursie zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce, to tak naprawdę wygrały.

Mistrzyni z Rosji przestała znać mistrzynię z Ukrainy

- Ja mam srebrny medal, Irina czwarte miejsce i rekord życiowy. Jest świetnie. A to nie koniec, jeszcze będą mistrzostwa Europy, znów będziemy skakać dla naszego kraju. Widziałam tu na stadionie wielu ukraińskich kibiców. Wiem, że dajemy im trochę radości. A dzięki temu, że rozmawiamy z dziennikarzami z całego świata, jesteśmy ambasadorkami Ukrainy - podkreśla Mahuczich.

Wicemistrzyni świata już setki razy opowiedziała w Eugene, jak 24 lutego skryła się w piwnicy, gdy na Dniepropietrowsk spadła pierwsza rakieta. W marcu stamtąd uciekła. - To była moja najdłuższa i najstraszniejsza podróż autem w życiu. Jechałam trzy dni - mówi. Bez treningu dotarła na halowe mistrzostwa świata w Belgradzie. I zdobyła złoty medal. Już tam mówiła, że cieszy się, nie musząc rywalizować z Rosjanami i Białorusinami. Bo w sporcie nie powinno być miejsca dla tych, którzy popierają morderców.

- Jestem rozczarowana zawodnikami z Rosji i Białorusi. Przed 24 lutego miałam dobry kontakt z Mariją Łasickiene, a po 24 lutego nie odpowiedziała mi na żadną wiadomość. Nie zapytała nawet, czy jestem bezpieczna. Oni nie chcą uznać, że rosyjscy żołnierze dokonują w Ukrainie ludobójstwa. Nie odpisują, gdy im to pokazujemy - opowiada 21-letnia Jarosława.

A przecież Mahuczich dla niej się narażała

Rola ambasadorki Ukrainy dla tej młodej dziewczyny nie jest łatwa. Tęskni za bliskimi, martwi się o nich, cały czas sprawdza, co się dzieje w jej ojczyźnie. I między treningami płacze.

Sytuacja z Łasickiene na pewno bardzo ją rozczarowuje. One naprawdę zdawały się co najmniej kolegować. Rok temu na igrzyskach w Tokio gdy Rosjanka zdobyła złoto a Ukrainka brąz, razem pozowały fotoreporterom. Mahuczich naraziła się wtedy swoim rodakom, po powrocie z Japonii została wezwana do Ministerstwa Obrony Ukrainy i pouczona, że takie zdjęcie Rosjanie mogą wykorzystać propagandowo. Przypomniano jej, że przecież już od 2014 roku trwa agresja Rosji na Donbas.

Wszyscy mówią "Slava Ukraini! Heroiam slava!". I zapraszają

Starszej z ukraińskich skoczkiń-ambasadorek, 27-letniej Gieraszczence, też nie jest łatwo, a mimo to rozmawiając z dziennikarzami w strefie mieszanej (ona na konferencję nie przyszła, tam pojawiają się tylko medaliści) cała się uśmiecha. - Ludzie nas tu cały czas pozdrawiają. Widząc nas, mówią: "Slava Ukraini! Heroiam slava!". Tęsknię za rodzicami, których nie widziałam od czterech miesięcy, za Kijowem, z którego uciekłam dawno temu. Ale cieszę się, że tu jestem. I bardzo chętnie pojadę też w sierpniu na mistrzostwa Europy do Monachium. Tam też powalczymy o trochę radości dla rodaków - mówi.

Ukraińcy na MŚ patrzą, ilu ludzi zabili Rosjanie. "Ukradli nawet talerze. Zwierzęta"

Jak już pisaliśmy na Sport.pl, ukraińska kadra została zaproszona przez Niemców na zgrupowanie do ośrodka przygotowań olimpijskich pod Berlinem. Wszyscy - 22 zawodników - mogą tam polecieć prosto z mistrzostw świata w Eugene i na koszt organizatora szykować się do następnej okazji do reprezentowania swojego pogrążonego w wojnie kraju. Zaproszenia na darmowe treningi ukraińscy sportowcy dostają też z innych krajów.

Ale ci lekkoatleci mają jeszcze coś do zrobienia w Oregonie. Na razie zdobyli tu srebro i brąz (który wywalczył skoczek wzwyż Andrij Procenko). Tej kadrze marzy się złoto i wysłuchanie hymnu Ukrainy. Nie będzie o to łatwo. Ale przecież oni już udowodnili, że są specjalistami od rzeczy niemal niemożliwych.