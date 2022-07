Wielka sensacja w finale 1500 m na MŚ. Rozmys drugim Polakiem w finale w historii

Dla Michała Rozmysa sam udział w finale biegu na 1500 metrów jest sporym sukcesem. To dopiero 3. raz w historii mistrzostw świata, gdy Polak awansował do finału na tym dystansie. Do tej pory dwukrotnie udało się to Marcinowi Lewandowskiemu, który zajął 6. miejsce w 2017 roku i zdobył brązowy medal w 2019 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska: Celuję w finał i liczę na poprawienie rekordu życiowego

10. miejsce Rozmysa, sensacja w finale 1500 metrów

Tak dobrze Rozmysowi nie poszło w Eugene. Choć Polak walczył o kontakt z czołówką, tempo dla niego okazało się zbyt wysokie. Ostatecznie zajął 10. miejsce z czasem 3:34.58. Wygrał Jake Wightman, sprawiając wielką niespodziankę, wyprzedzając na mecie Norwega Jakoba Ingebrigtsena, który był zdecydowanym faworytem rywalizacji na tym dystansie.

Na własnym synu robił eksperymenty. Ofiary Salazara wciąż płaczą. "Do kamieniołomu"

- Cel był jeden - podium. Mierzyłem w miejsca 1-3. Czuję się jednak rozczarowany wtedy, gdy nie wyjdzie mi jakiś bieg. Bardziej czułem się rozczarowany postawą w eliminacjach - powiedział Rozmys po biegu, cytowany przez Eurosport. - Może jest to tylko dziesiąte miejsce, ale uważam to za sukces - zakończył.

W środę kolejny dzień mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Eugene. Nie zabraknie także startów Polaków: Anna Kiełbasińska i Natalia Kaczmarek będą walczyć o awans do finału na 400 metrów, Maria Andrejczyk weźmie udział w eliminacjach rzutu oszczepem, a Patryk Dobek, Mateusz Borkowski i Patryk Sierdzki wystartują w eliminacjach w biegu na 800 metrów.