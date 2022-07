Kolejna lekkoatletka uderza w PZLA. "Modelowy przykład nierównego traktowania"

Choć obecnie polscy lekkoatleci walczą o medale podczas mistrzostw świata w Eugene, już niedługo czeka ich kolejna ważna impreza. Mowa o mistrzostwach Europy, które zostaną rozegrane w Monachium w dniach 11-21 sierpnia. Póki co skład reprezentacji Polski nie jest znany. Wiadomo jednak, że w maratonie nie wystąpi Iwona Bernardelli, co spotkało się ze sporym niezadowoleniem zawodniczki.

Bernardelli poza składem na mistrzostwa Europy. Jest kolejne oświadczenie zawodniczki

Bernardelli zdobyła minimum dające prawo startu w mistrzostwach Europy. Wypełniła je już w grudniu, osiągając czas 2:29:34. Minimum ustalone przez PZLA wynosiło 2:30:00, natomiast według wskaźnika europejskiej federacji wystarczył rezultat poniżej 2:32:00.

Oprócz niej osiągnęło to pięć innych zawodniczek. Polski Związek Lekkiej Atletyki mógł wziąć na mistrzostwa Europy sześć zawodniczek. Zdecydował się jednak zabrać tylko pięć. Zabrakło w tym gronie Iwony Bernardelli. O reakcji zawodniczki na brak powołania pisaliśmy już wcześniej. Bernardelli otwarcie skrytykowała zasady panujące w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w poście na Facebooku.

Do zarzutów Bernardelli odniósł się główny trener bloku wytrzymałości Zbigniew Rolbiecki. - Zgodnie z zasadami kwalifikacji na ME zatwierdzonymi przez Zarząd PZLA Iwona Bernardelli przegrała rywalizację z pięcioma zawodniczkami - stwierdził. Maratonka nie zgadza się jednak z tym stwierdzeniem i postanowiła wydać kolejne oświadczenie w tej sprawie, w którym bezpośrednio odpowiedziała trenerowi.

"Pan Zbigniew Rolbiecki pozwolił sobie na komentarz do moich wypowiedzi, w którym najłagodniej rzecz ujmując rozminął się z prawdą lub wygodnie pominął kilka istotnych spraw. Ciężko o bardziej wymierny sport niż lekkoatletyka. Komuś spoza środowiska zapewne ciężko jest uwierzyć, że może dochodzić do podobnych skandalicznych sytuacji. Pan Rolbiecki podkreśla, że przegrałam rywalizację krajową i jestem nisko w rankingu. Tymczasem w rankingu europejskim zajmuję wyższe miejsce niż trzy z pięciu powołanych zawodniczek. Widocznie jednak koszt wysłania do Monachium maratończyków z minimami przekracza możliwości budżetowe PZLA. Jest to modelowy przykład nierównego traktowania" - czytamy między w oświadczeniu Bernardelli, które w całości można znaleźć na sport.tvp.pl.

Iwona Bernardelli to utytułowana polska maratonka. W 2016 roku uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Rio, gdzie zajęła 21. miejsce w maratonie. Rok wcześniej zdobyła złoty medal światowych igrzysk wojskowych. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w biegach długodystansowych.