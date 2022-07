Ukraińcy na MŚ patrzą, ilu ludzi zabili Rosjanie. "Ukradli nawet talerze. Zwierzęta"

Trener Wiaczesław Kaliniczenko prowadził do największych sukcesów Monikę Pyrek. Współpracował też m.in. z Pawłem Wojciechowskim. Teraz trenuje ukraińską tyczkarkę, Janę Hladijczuk. I jest z nią i całą kadrą Ukrainy na MŚ w Oregonie.

Trenują, startują i martwią się o bliskich

Ukraińska reprezentacja na te mistrzostwa jest bardzo mocna, jak na to, co się dzieje. - Wraz z obsługą, czyli z trenerami i ze sztabem medycznym, przyjechało tu 27 osób - mówi nam Kaliniczenko. Z tego 22 osoby to zawodnicy. Głównie zawodniczki. Bo mężczyznom trudniej było wyjechać z Ukrainy, która od lutego broni się przed zbrojnymi atakami Rosji.

- Dziewczyny wyjechały zaraz po wybuchu wojny, bez problemów. Gorzej było z naszymi chłopakami i z trenerami. Natomiast wszyscy, którzy wyjechali, wciąż mają w Ukrainie rodziny - rodziców, dziadków, braci. Bliscy, którzy nie mogli wyjechać z kraju, uciekali w jego bezpieczniejsze rejony, ale cały czas się o nich martwimy - mówi nam trener.

"Biegają po lasach". Miny, alarmy i rakiety

Tak naprawdę kadra Ukrainy na trwające mistrzostwa to kadra uchodźców. - Ci, którzy dalej marzą o wielkim sporcie, musieli wyjechać i nie mogą wrócić. Muszą się cały czas przygotowywać do mistrzowskich zawodów, już muszą pracować z myślą o igrzyskach olimpijskich. Na Ukrainie nie da się tego zrobić. Infrastruktura sportowa jest totalnie zniszczona. W 99 procentach. Jest tu z nami trener z Charkowa. Pokazał nam halę, w którą trafiła rakieta. Inna rakieta uderzyła w stadion w Sumach i zrobiła dziurę głęboką na osiem metrów. Koszmar, co się dzieje w naszym kraju. Ci, którzy zostali i próbują trenować, biegają po lasach. Ale muszą pamiętać, że tam są miny. Ludzie na te miny trafią - opowiada Kaliniczenko.

Jak wygląda trening na Ukrainie, niedawno pokazała Natalija Strebkowa (już startowała w Eugene - odpadła w eliminacjach biegu na 3000 m z przeszkodami).

"Treningi przy akompaniamencie syren przeciwlotniczych są przerażające. Czy w takich warunkach skoncentrujesz się na treningu? Czy przeciwnicy z innych krajów rozumieją, co czujesz? Czy sportowcy z Rosji rozumieją, co się dzieje, kiedy się oburzają, że nie mogą brać udziału w zawodach?" - pyta mąż zawodniczki, Ivan Strebkow, też biegacz.

Ivana na mistrzostwach w Eugene nie ma. Natalija ma nadzieję, że będzie mógł do niej dołączyć na zgrupowanie w Niemczech, przed sierpniowymi mistrzostwami Europy w Monachium. Przez ostatnie miesiące to małżeństwo spędziło ze sobą 10 dni. W czerwcu Natalija przyjechała do Kijowa, bo tęsknota była już silniejsza nawet niż strach. Ale trenować w alarmach zapowiadających kolejne bombardowania nie umiała. "Kilka dni temu mąż poinformował mnie, że pięć rakiet eksplodowało dwa kilometry od naszego domu" - mówi w "Los Angeles Times".

"Kilka osób z naszej kadry straciło całe majątki"

- Kilka osób z naszej kadry straciło domy, mieszkania, samochody. Są wśród nas tacy, którzy przez wojnę potracili całe majątki. Mało kto teraz o tym rozmawia, zawodnicy nie chcą tych trudnych tematów poruszać przed startami. Ale każdy z nas codziennie otwiera internet i obserwuje, gdzie jaka rakieta trafiła, jaki region był ostrzeliwany, ilu ludzi zostało zabitych - słyszymy od Kaliniczenki.

- Trenerowi trudno odpowiedzieć, kiedy pytamy, kto z obecnych w Eugene ukraińskich sportowców przeżył przez tę wojnę najtrudniejszą, najstraszniejszą historię. - Najgorzej mają chyba ci, którzy wojnę mieli już kilka lat temu w Doniecku. Oni w większości uciekli do Kijowa. I teraz znów znaleźli się pod ostrzałem - odpowiada.

"Ukradli wszystko, nawet talerze. Zachowują się jak dzikie zwierzęta"

Taką historię postanowiła opowiedzieć Anastazija Bryzhina w "The San Diego Union Tribune". Specjalistka od 400 metrów otworzyła się przed dziennikarzami tego tytułu, będąc na zgrupowaniu w Chula Vista w hrabstwie San Diego tuż przed MŚ w Eugene.

"Obszar, na którym pierwotnie mieszkała, w Ługańsku, znalazł się pod okupacją wspieranych przez Rosjan separatystów w 2014 roku. Wtedy przeniosła się do ukraińskiej części miasta, do dużego domu w lesie. Tydzień temu ukraińskie wojsko się wycofało, a Rosja ogłosiła, że ustanowiła kontrolę nad całym regionem ługańskim. Rodzice Anasatziji wyjechali, a sąsiadka pewnego dnia wysłała jej wideo przedstawiające rosyjskich żołnierzy mieszkających w ich domu" - czytamy.

- Dławiłam się i płakałam, oglądając to - powiedziała Bryzhina. - Pracujesz całe życie i budujesz swój dom, dla swojej rodziny, a jacyś nieznajomi, których nie zaprosiłeś, przychodzą i zachowują się jak dzikie zwierzęta. Oni ukradli wszystko: telewizor, kuchenkę mikrofalową, nawet talerze. Dosłownie wszystko - relacjonuje Bryzhina.

Triumf wytrwałości

Krótko mówiąc, w Eugene Ukrainę reprezentują sportowcy, którzy przeżywają to samo, co wszyscy obywatele tego kraju wobec zbrodniczej napaści putinowskiej Rosji.

I lekkoatleci obecni w Oregonie mają do wykonania naprawdę ważne zadanie. - Wszyscy są przygotowani najlepiej, jak się dało. Przed mistrzostwami byliśmy na zgrupowaniu w Chula Vista, gdzie mieliśmy 10 dni szlifowania formy. Liczymy, że będą medale. Na pewno będą - mówi Kaliniczenko. - Jestem przekonany, że na tych mistrzostwach będzie grany hymn Ukrainy. Nie raz - dodaje trener.

Kaliniczenko, tak jak miliony Ukraińców, szczególnie liczy na Marynę Bech-Romańczuk i na Jarosławę Mahuczich. Pierwsza jest aktualną wicemistrzynią świata w skoku w dal i halową wicemistrzynią świata w trójskoku. Druga, choć ma zaledwie 20 lat, to już gwiazda skoku wzwyż. Zdobyła m.in. brąz igrzysk olimpijskich w Tokio, srebro MŚ w Dausze w 2019 roku, złoto halowych ME w Toruniu w 2021 roku i złoto halowych MŚ w Belgradzie w marcu bieżącego roku, czyli tuż po wybuchu wojny. W stolicy Serbii to było najważniejsze wydarzenie całych zawodów.

"To, że Mahuczich i inni Ukraińcy dotarli do Eugene, można uznać za triumf wytrwałości, logistyki i nieziemskiej zdolności do oddzielenia codziennego zagrożenia dla ich rodzin od wyzwań, z którymi musi się zmierzyć elitarny sportowiec" - pisze "The Washington Post".

- Rozumiemy, jak to jest ważne - mówi trenerka największej ukraińskiej gwiazdy, Tatjana Stiepanowa. - Ludzie widząc nasze ukraińskie stroje podchodzą albo układają ręce w kształt serca - dodaje. A ludzie w Ukrainie dzięki sukcesom swoich sportowców mogą chociaż na chwilę poczuć się lepiej.

Solidarność. Tysiące dolarów ze światowej centrali. A inne kraje zapraszają za darmo

Start Ukraińców w Eugene to rzeczywiście triumf wytrwałości, ale też solidarności. W kwietniu szefowie World Athletics utworzyli fundusz na rzecz ukraińskiej lekkoatletyki. Na przygotowania sportowców z tego kraju do mistrzostw światowa centrala przekazała 220 tys. dolarów. To z tych pieniędzy Ukraińcy opłacili m.in. zgrupowanie w Chula Vista.

- World Athletics bardzo nam pomaga. Wszyscy nasi zawodnicy, którzy są w Eugene, przebywają poza swoimi domami już po cztery miesiące. Niektórzy byli w Portugalii, inni w Polsce, w Spale, kolejni w Finlandii, w Hiszpanii - mówi Kaliniczenko. - Jest też tak, że nasi zawodnicy jeżdżąc po świecie w wielu miejscach dostają pomoc spoza World Athletics. W niektórych krajach od ukraińskich sportowców nie biorą pieniędzy. Tak było w Finlandii. A teraz ośrodek przygotowań olimpijskich pod Berlinem zaprosił kadrę Ukrainy na dwa-trzy tygodnie. Nasza reprezentacja ma tam pojechać prosto z Eugene i trenować do mistrzostw Europy w Monachium. Wszystko dostanie za darmo - opowiada trener. - Po tych mistrzostwach nikt nie wróci do Ukrainy. Portugalczycy i Finowie też zapraszają naszych sportowców i mówią, że mogą tam być, ile tylko chcą - dodaje.

Bez tej pomocy na przygotowania do zawodów i na starty mogłaby sobie pozwolić tylko garstka zawodników z Ukrainy. Tych, którzy byliby w stanie sami w to zainwestować. - Nasz lekkoatletyczny związek nie ma ani grosza. Za nic nie może zapłacić. Odczułem to sam. Mojej zawodniczce zgubiły się tyczki, gdy lecieliśmy do USA z Warszawy przez Helsinki. Do Chula Vista tyczki nie doleciały przez osiem dni, więc musieliśmy zamówić nowe. Firma Pacer obniżyła nam cenę o 50 proc., ale ukraińska federacja powiedziała, że i tak nie może zapłacić. Chodziło o 700 dolarów za tyczkę. Prosimy World Athletics, żeby i za to zapłaciło - mówi nam Kaliniczenko.

Ukraińcom wszyscy pomagają i wszyscy im kibicują. Na trybunach stadionu Hayward Field codziennie widać ukraińskie flagi. W poniedziałek i wtorek na pewno będzie ich najwięcej. - Liczyliśmy, że medal może zdobyć dla nas Mychajło Kochan, ale poziom rzutu młotem był bardzo, bardzo wysoki, więc mu zabrakło, był siódmy. Teraz bardzo czekamy na Marinę Bech-Romańczuk i na skoczkinię wzwyż. Marina może wywalczyć medal i w trójskoku, i w skoku w dal. A w skoku wzwyż możemy mieć dwie dziewczyny na podium: Jarosławę Mahuczich i Irinę Gieraszczenko - mówi Kaliniczenko. - W sumie liczymy tu na co najmniej trzy medale - podsumowuje trener. My też liczymy i gorąco kibicujemy naszym sąsiadom.