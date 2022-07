Adrianna Sułek robi furorę na MŚ. "Fajnie, że was przyciągam. Bądźcie"

W biegu na 100 m przez płotki Adrianna Sułek osi±gnęła swój drugi najlepszy wynik w życiu. W skoku wzwyż 189 cm było drugim wynikiem w całej stawce. Po dwóch konkurencjach Polka była druga. Po pchnięciu kuli spadła na trzecie miejsce. Ale w kuli Ada była wspaniała.

Kula to nie jest bajka Ady, a w Eugene pchnęła aż trzy razy dalej niż kiedykolwiek! Z poziomu 13.79 m swoj± życiówkę przesuwała na 14.06, 14.11 i 14.13 m. Pierwszy dzień rywalizacji siedmioboistek kończył bieg na 200 metrów. Tu też Ada pobiła rekord życiowy.

Efekt jest taki:

Thiam (Belgia) 4071 pkt Vetter (Holandia) 4010 Hall (USA) 3991 Sułek (Polska) 3982 Vidts (Belgia) 3921

Klasyfikacja po połowie rywalizacji sprawia, że w poniedziałkowy wieczór w Polsce przed telewizorami zapewne chętnie si±dzie wielu kibiców. W Eugene będzie godzina 9.35 a w naszym kraju - 18,35, gdy siedmioboistki zaczn± skakać w dal. A póĽniej będ± jeszcze rzucały oszczepem i pobiegn± na 800 metrów. Czy Sułek doskoczy, dorzuci i dobiegnie do medalu?

- Jestem naprawdę blisko i wierzę, że moje starania doprowadz± mnie do czego¶ spektakularnego. Nie wiem czy to będzie medal, bo - tak jak podejrzewałam - jest pięć-sze¶ć dziewczyn, które skończ± rywalizację na poziomie 6600 punktów i więcej. Niestety, mam tego pecha, że zawody rozgrywaj± się na takim poziomie. Albo szczę¶cie! - mówi Ada.

Poziom 6600 punktów to poziom rekordu Polski. W 1985 roku 6616 punktów zdobyła Małgorzata Nowak. Je¶li 23-letnia Sułek jest na takim poziomie w swoim debiucie na mistrzostwach ¶wiata, to już bardzo dobrze. A nawet ¶wietnie! A je¶li Ada wywalczy medal - będzie kapitalnie!

Ada nie liczy na "wtopę" czy "zerówę"

Faworytk± do podium Polka nie jest. Szczególnie dlatego, że jej najsłabsz± stron± jest rzut oszczepem. Tu ma życiówkę wynosz±c± 42.50 m. Prowadz±ca Thiam ma rekord 59.32 a zajmuj±ca drugie miejsce Vetter - 59.81. Wygl±da na to, że powalczyć Sułek może najwyżej o br±z z Hall. Życiówka Amerykanki w oszczepie to 45.12 m.

- W oszczepie na pewno czuję się na pobicie rekordu życiowego. Ale w tej konkurencji jeszcze u mnie czasem górę bior± emocje. Mam nadzieję, że poniedziałek otworzę sobie dobrym skokiem w dal i wtedy mnie poniesie. Rekordy życiowe pozwalaj± marzyć i celować w jeszcze więcej - mówi Ada. I zgadza się, że skok w dal bywa nerwowy i że w nim zdarzaj± się wpadki. - Ale na pewno nie muszę liczyć na to, że która¶ z rywalek popełni jak±¶ zerówę czy wtopę - zaznacza Polka. - Ja jestem gotowa na bardzo dalekie skakanie i teraz pytanie czy to wystarczy, żeby przy przyzwoitym oszczepie i katorżniczych 800 metrach wywalczyć to, o czym marzę, czy to wystarczy na trochę mniej - tłumaczy.

"Muszę was jeszcze bardziej przyci±gać"

Wiemy już, czego nie wiemy. Natomiast pewne jest jedno - dzięki Adriannie Sułek znów emocjonujemy się lekkoatletycznymi wielobojami. W marcu Ada zdobyła srebro w pięcioboju na halowych M¦ w Belgradzie. Teraz robi wielkie rzeczy w Eugene. - Fajnie, że was przyci±gam. Muszę was jeszcze bardziej przyci±gać - u¶miecha się nasza zawodniczka. - Czuję się najlepiej w życiu. Wychodzę z bojowym nastawieniem. B±dĽcie! - kończy.

Skok w dal do siedmioboju w poniedziałek od godz. 18.35 czasu polskiego, rzut młotem od 19.50 a kończ±ce zawody 800 m o 3.55 we wtorek rano.