Rewelacyjny bieg Polki na MŚ, a na mecie? "Niestety". Zbliża się do Szewińskiej

Natalia Kaczmarek jest w tym roku nasz± najlepsz± biegaczk± na 400 metrów. Jej rekord życiowy - 50.16 s - pokazuje, że 24-latkę stać na złamanie 50 sekund. Z Polek w całej historii dokonała tego tylko Irena Szewińska (jej rekord z igrzysk w Montrealu z 1976 roku wynosi 49.28 s).

Możliwe, że Kaczmarek złamie barierę 50 sekund w Eugene, w półfinale albo w finale.

"Czuję się super"

- Niestety, spodziewałam się, że mój bieg eliminacyjny będzie jednym z najszybszych. Dostałam tak± serię, trzeba było j± przej¶ć, dałam z siebie wszystko, bo chciałam wyj¶ć z pierwszej dwójki, żeby mieć lepszy tor w półfinale - mówi Natalia.

Sk±d to "niestety"? Oczywi¶cie st±d, że eliminacje najlepiej przebiec jak najmniejszym nakładem sił. - Ale wiedziałam, że mam siłę i że nawet jak się wypruję, to będ± dwa dni na odpoczynek przed półfinałem, czyli będę miała dużo czasu - mówi Kaczmarek. - Aczkolwiek nie jest Ľle. Czuję się super. I biegło mi się też super, pomimo lekkiego wiatru, który wiał na przeciwległej prostej - dodaje.

Bieżnia jej leży, publika fajna - Kaczmarek może to zrobić!

Półfinały 400 metrów zaplanowano dopiero na ¶rodowe popołudnie. W Polsce będzie to już czwartkowy poranek.

- Może trochę bym wolała spokojniej finiszować. Ale przetarłam się, upewniłam się, że jestem w znakomitej formie, więc na pewno psychicznie mi to pomogło - komentuje Kaczmarek.

- Bieżnia mi bardzo leży, publiczno¶ć jest fajna. A w półfinale będzie walka o życie. Wej¶cie do finału to mój główny cel, a jeżeli się uda przy tym złamać 50 sekund, to super - podsumowuje najszybsza z Polek.

W eliminacjach szybsza od niej była tylko Stephenie Ann McPherson (50.15 s). Trzeci czas miała Lieke Klaver (50.24). Cała trójka biegła razem w jednej serii. Z czwartym czasem do półfinałów awansowała Anna Kiełbasińska (50.63 s), która wygrała swój bieg.