"Wydamy oświadczenie". Wiceprezes PZLA o aferze z Anną Kiełbasińską

W piątek, pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene w Oregonie Polska zdobyła pierwszy medal (srebro Katarzyny Zdziebło w chodzie na 20 km) i - niestety - żyła pierwszą aferą.

Kiełbasińska oświadczała

W sztafecie mieszanej 4x400 metrów nie pobiegła Anna Kiełbasińska. Druga najszybsza w tym roku Polka wydała oświadczenie, w którym przedstawiła swój punkt widzenia. Wytłumaczyła, że trener Aleksander Matusiński już dawno obiecał jej, że wystąpi tylko w finale, że w eliminacjach nie będzie musiała. Ale trener dzień przed startem zmienił zdanie. Kiełbasińska wyjaśniała w oświadczeniu, że na dwa biegi jednego dnia zgodzić się nie mogła, bo nie przygotowywała się na aż taki wysiłek. I że to rzutowałoby na jej dalsze starty w mistrzostwach - indywidualne i w damskiej sztafecie 4x400 metrów.

"Nie wyobrażam sobie stanąć z nią na bieżni"

Tylko że teraz nie wiadomo czy w sztafecie Kiełbasińska pobiegnie. Nie chcą tego inne zawodniczki. - Nie wyobrażam sobie stanąć z nią na bieżni - powiedziała nawet Justyna Święty-Ersetic.

Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek i Iga Baumgart-Witan, które biegły w mikście, czują się przez koleżankę zdradzone. Tłumaczą, że w trudnym momencie Kiełbasińska powinna pomóc ekipie, a nie stawiać wyżej swoje interesy. Nawet jeśli miała rację, wskazując, że nie z jej winy zrobiło się zamieszanie.

Trenerzy nie komentują

Tu racja bezsprzecznie jest po stronie Kiełbasińskiej. Nie jej zadaniem jest pilnowanie zmian w regulaminie. To niedopuszczalne, że dopiero dzień przed startem na MŚ trenerzy zorientowali się, że po eliminacjach będą mogli zmienić w składzie sztafety tylko jedną osobę. Winą Matusińskiego i Marka Rożeja jest to, że zamiast spokojnie szykować się do walki o medal, w naszej ekipie trzeba było gorączkowo szukać rozwiązania problemu.

Niestety, trenerzy nie chcą w żaden sposób komentować sprawy. Polski Związek Lekkiej Atletyki też nie wskazuje, kto zawinił.

"Na razie skupiamy się na sporcie"

- Dziś Anna Kiełbasińska pobiegnie i nie wiadomo co później powie, natomiast bezsprzeczne jest to, że ktoś zawalił, nie znając zmian w regulaminie. Czy wy ustaliliście kto? Czy trenerzy czują, że to oni? A może to ktoś inny ma zadanie, żeby czytać te wszystkie dokumenty i przekazywać informacje trenerom? - pytamy wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasza Majewskiego.

Odpowiedź jest następująca: "Po mistrzostwach wydamy oświadczenie, w którym o wszystkim opowiemy. Na razie skupiamy się na sporcie". Ciekawe czy Kiełbasińska też skupi się już tylko na sporcie. Jej bieg w eliminacjach 400 metrów o godzinie 21.40. Wcześniej, o 21.08, wystąpi Natalia Kaczmarek. Justyna Święty-Ersetic ze statu indywidualnego zrezygnowała. Jest po chorobie i oszczędza siły na sztafetę, która w niedzielę będzie chciała powalczyć o kolejny medal wielkiej imprezy.