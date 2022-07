Decyzja Kiełbasińskiej pomoże kobiecej sztafecie? "Sama by trzech sekund nie urwała"

Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Natalia Kaczmarek niespełna rok temu przeżywali euforię - z czasem 3.09,87 wywalczyli w Tokio złoty medal olimpijski w rywalizacji sztafet mieszanych 4x400 m. W piątek w tym samym składzie schodzili z bieżni rozczarowani - wynik 3.12,31 dał im czwartą lokatą w mistrzostwach świata. Pierwotnie w finale w Eugene miała pobiec Anna Kiełbasińska, pojawiła się też wersja, że wystąpi także w eliminacjach. Ostatecznie mającej drugi z tegorocznych czasów na światowych listach zawodniczki zabrakło jednak w ogóle w składzie miksta podczas tej imprezy.

"Każdy na koniec myśli o sobie, o swoich sukcesach i dojściu do nich"

32-letnia lekkoatletka wydała oświadczenie, w którym przekazała, że trener Aleksander Matusiński obiecał jej jeden bieg w sztafecie mieszanej w USA. Zasugerowała, że na skutek niedopatrzenia dotyczącego zmiany przepisów sztab szkoleniowy chciał potem, by wystąpiła dwukrotnie, na co się nie zgodziła. Ostatecznie mikst pobiegł bez niej, a koleżanki nie kryły do niej żalu.

- Patrząc na to tak zupełnie z boku, to jeśli ktoś z członków sztafety wydaje osobne oświadczenie, to znaczy, że tam coś się działo już od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy od roku lub dwóch, czy też od trzech miesięcy. Ani czy to może mieć przełożenie na wyniki sportowe. To jest - tak czy inaczej - rywalizacja. Czy taka atmosfera buduje? Wydaje się, że dotychczas tak było. Dziewczyny uzyskują coraz lepsze czasy, a przynajmniej większość albo niektóre z nich - zaznacza Paweł Januszewski.

Według niego jednak nie należy przykładać zbyt dużej wagi do całego zdarzenia. Wskazuje bowiem, że lekkoatletyka to z założenia sport indywidualny.

- Oczywiście, że dzięki sztafecie zawodnicy mają medale ważnych imprez i zapewnione szkolenie oraz cały ten splendor związany choćby z tytułem mistrzów olimpijskich. Trzeba byłoby znać od środka sytuację w tych dwóch obozach. Bo mam wrażenie, że ta grupa się podzieliła. Ale czy ktoś robił coś przeciwko komuś? Wydaje mi się, że nie. Każdy na koniec myśli o sobie, o swoich sukcesach i dojściu do nich. Ja tak na to patrzę. Nie doszukujmy się w tym niczego więcej - apeluje.

Jednocześnie przyznaje, że w jego odczuciu oświadczenie w tej sprawie było niepotrzebne. Pierwszy raz słyszy, by członek sztafety biegowej zdecydował się na taki ruch.

- To są dorośli ludzie, którzy się znają i mogli jakoś porozmawiać. Chyba nie spędzają ze sobą za dużo czasu. Może to przez to, że Ania ma swojego trenera. Treningi sztafet w dziewięćdziesięciu kilku procentach to ćwiczenia indywidualne. Na ostatnim etapie tylko są treningi zmian, które dziewczyny robią perfekcyjnie, więc na to nie poświęcają za dużo czasu. Skoro Ania przygotowała oświadczenie, to widocznie chciała wyjść z tym na zewnątrz i nie udało się załatwić tego wewnątrz. To tylko pokazuje, że między paniami chyba - nie wiem, czy jakiś etap został zakończony - ale na pewno pewne sprawy nieco się wymknęły - podsumowuje mistrz Europy z 1998 roku na 400 m ppł.

Wskazuje on także na analogię między relacjami w grupie zawodników a małżeństwem. - Łatwiej się między sobą dogadać, bo na zewnątrz wiele rzeczy wygląda inaczej niż od środka. Tu mamy oświadczenie jednej ze stron. I co, teraz swoje przekaże trener i kolejne osoby? Kompletnie nie o to tu chodzi - zastrzega.

Scenariusz trudny do wyobrażenia. Z oceną trzeba poczekać

Januszewski zaznacza również, że obecnie trwa poszukiwanie jednej osoby winnej powstałego zamieszania i braku medalu, a nie do końca tak jest, bo złożyło się na to kilka czynników. Nie daje on też zbytnio wiary wersji, że szkoleniowcy na ostatnią chwilę dowiedzieli się o zmianie przepisów, która ograniczyła liczbę zmian w składzie do jednej.

- Ciężko mi sobie wyobrazić taki scenariusz. Wypowiadam się jednak tylko na podstawie tego, co przeczytałem. Nie chce mi się w to wierzyć, bo ja - będąc z boku - wiedziałem o tej zmianie. Wprowadzono je na kongresie pod koniec ubiegłego roku. Nie przypuszczam, by trenerzy nie mieli tej świadomości - analizuje.

Od razu jednak uzupełnia, że nawet gdyby tak było, to wciąż trzeba było się zmierzyć z tym samym problemem. Oczywistym bowiem było, że na skutek zmiany przepisów dodatkowy bieg czeka jedną z dwóch najszybszych obecnie na tym dystansie Polek - Kiełbasińską lub Natalię Kaczmarek.

- Lepszy czas w tym sezonie ma Natalia i chyba z tego wynika to zamieszanie, że Ani ktoś obiecał, że pobiegnie raz. Czy tak rzeczywiście było - tego nie wiem. Jeśli tak, to trener nie dotrzymał danego jej słowa. Patrząc tylko i wyłącznie na wyniki, to wydaje się, że to ona powinna pobiec dwukrotnie. Ale podkreślam, że mówię to w oparciu tylko o wyniki, a nie znając kulis i ustaleń z trenerem - zastrzega.

Były lekkoatleta wskazuje również, że w kontekście braku medalu w piątkowym starcie należy zwrócić uwagę na dyspozycję także innych członków miksta.

- Czas w finale był o prawie trzy sekundy gorszy od tego z Tokio. To pokazuje, że nie tylko ewentualnie brak Ani zdecydował o tym. Wynik sztafety mieszanej był po prostu słabszy. Czy Ania wiedziała, że to w tę stronę zmierza? Myślę, że tak. Bo my też znamy pomiary nawet sprawdzianów poszczególnych jej członków. Mam tu na myśli również panów, o których nie ma tu mowy, bo dyskutujemy tylko o paniach. A sama Ania by trzech sekund nie urwała - zaznacza.

Januszewski przypomina również, że z oceną sytuacji należy poczekać do ostatniego występu zawodniczek, które czeka jeszcze start indywidualny i w klasycznej sztafecie.

- Jeśli w tej ostatniej dobrze im pójdzie, to wtedy oceńmy całą tę sytuację. Bo teraz jest to wyrwany jeden z elementów rywalizacji. A jeszcze są rywalizacja indywidualna i kobieca sztafeta w Eugene, a za cztery tygodnie mistrzostwa Europy. Dziewczyny muszą odpocząć przed tą ostatnią imprezą, bo ciężko jest utrzymać szczyt formy tak długo. I to nie jest kwestia wypominania im wieku, bo tak samo byłoby, gdyby były dużo młodsze - zapewnia.

"Dziewczyny mogą zdać sobie sprawę, że jedyna szansa na sukces, jaka im zostanie, to sztafeta"

Święty-Ersetic po finale miksta w pewnym momencie przyznała w rozmowie z dziennikarzami, że nie wyobraża sobie, by stanąć wkrótce razem z Kiełbasińską na bieżni. Niewiadomą pozostaje, czy to rzucone w emocjach stwierdzenie, czy takie samo stanowisko zawodniczki zajmą, gdy przyjdzie czas na występ kobiecej sztafety.

- Nie znam psychiki kobiet. A tak zupełnie poważnie, to być może to była kwestia chwili, a potem będzie już taka chłodna kalkulacja. Ciężko komentować coś, nie znając sprawy od środka i podejścia obu stron. Być może to jest coś, co narastało. Być może to jest coś skrywanego, ale to nie jest też nic nowego w sztafetach czy sportach drużynowych. Po prostu nie zawsze to wychodzi, a teraz wyszło. My, jako kibice, mamy też duże nadzieje związane z tą sztafetą. Proszę mi wierzyć, że na przestrzeni wielu lat takie rzeczy się zdarzały, np. za czasów Ireny Szewińskiej. Nie stało się teraz nic, co by się do tej pory nie zdarzało - przekonuje ekspert.

Jego zdaniem w załagodzeniu sporu może pomóc praktyczne spojrzenie na sprawę. Zwłaszcza po startach indywidualnych na 400 m, w którym trudno spodziewać się medalu ze strony którejś z Polek. Tymczasem Kiełbasińska, w związku z brakiem startu w mikście, zaoszczędziła trochę sił przed kobiecą sztafetą.

- Myślę, że na koniec zwycięży pragmatyzm. Może się okazać, że dziewczyny zdadzą sobie sprawę, że jedyna szansa na sukces, jaka im zostanie - a wszystko na to wskazuje - to sztafeta. Wydaje mi się, że decyzja Ani może wyjść na dobre tej kobiecej sztafecie. Wiele zależy od tego, co się wydarzyło, a tego nie wiem. Jeśli umówiła się z trenerem na jeden bieg w mikście, to słusznie postąpiła. Jeśli tak nie było, to zmienia to kontekst, ale nie chciałbym jednoznacznie się w tej kwestii wypowiadać. Patrzę więc jedynie z boku i mam na uwadze, że to tylko jedna trzecia tego, po co tam pojechały. Dochodzą też późniejsze mistrzostwa Europy, gdzie również będziemy od nich oczekiwać. Muszą więc, nie wypominając im wieku, realnie te siły rozkładać - wskazuje.

Były płotkarz przyznaje, że w Eugene może się przydać w tej sytuacji ktoś w roli rozjemcy. Jednocześnie jednak dodaje, że może być tak, iż dziennikarze i kibice nadają sytuacji znacznie większe znaczenie niż jest to zasadne.

- Jako zawodnik o wielu rzeczach dowiadywałem się zupełnie z boku, a od środka się ich nie widziało. Co do dziewczyn, to są tylko takie nasze teorie. Być może zdarzyło się to, być może tamto. Urosło to do dużych rozmiarów. Dowodem na to jest także nasza rozmowa. A być może dziewczyny mają podejście: "Dobra, niech jej będzie, skoro tak chciała" i zapominają o tym. Nawiązując do słów Justyny, to nieraz ciągnięci za język mówimy coś więcej niż tak naprawdę myślimy. Do tego dochodzi jeszcze interpretacja - najpierw dziennikarza, potem czytelnika. I to się tak toczy - przekonuje Januszewski.