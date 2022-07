"Boże święty, nie mogę patrzeć". Ewa Swoboda mocno zaczęła MŚ w Eugene

W eliminacjach biegu na 100 metrów pań wystartowało 49 sprinterek. Ewa Swoboda pobiegła w ostatniej z siedmiu serii. Linię mety przecięła jako trzecia i właśnie trzy zawodniczki z każdej serii automatycznie kwalifikowały się do półfinałów (oraz trzy dodatkowe z najlepszymi czasami ze wszystkich biegów). Swoboda finiszowała z czasem 11.07 s. Najszybsza była Szwajcarka Mujinga Kambunji (10.97), drugie miejsce zajęła Amerykanka Melissa Jefferson (11.03) a blisko tej dwójki była tylko Swoboda (czwarta Bree Masters z Australii miała już wyraźnie gorszy rezultat - 11.29).

Swoboda oszczędzała siły, a i tak prawie pobiła swój rekord

- Muszę zobaczyć ten bieg, ale bardzo dobrze wyszłam. Reakcja startowa 0,119 s? Dawno takiej nie miałam - mówi Swoboda, która przez większość biegu prowadziła.

Można było odnieść wrażenie, że Polka kontroluje sytuację i w drugiej części dystansu oszczędza siły. - Wiedziałam, że jestem w trójce - potwierdza Ewa. - Widziałam Kambundji blisko siebie, mówię: "dobra, ona na pewno biegnie szybko, to ja też biegnę szybko" - dodaje.

Oszczędzając siły Swoboda i tak uzyskała wynik prawie na poziomie swojego rekordu życiowego. - 11.07 to tylko 0.02 od życiówki. No nie jest źle. Super mi się biega, jest fajnie i jest co poprawiać - cieszy się nasza sprinterka.

Poprawić się Swoboda będzie chciała w niedzielę. Na godzinę 17.33 (w Polsce będzie już wtedy 2.33 w poniedziałek) zaplanowano półfinały. A na 19.50 (4.50 czasu polskiego) finał.

"Trzeba będzie pobiec porządnie poniżej 11 sekund"

Swoboda o finale marzy. I wie, że w półfinale raczej będzie trzeba zejść poniżej 11 sekund, żeby się w nim znaleźć. - Trzeba będzie pobiec porządnie poniżej 11 sekund - mówi. - Co będzie, zobaczymy, nie wiem. Myślę, że najważniejsze jest to, że się dobrze bawiłam. Fajnie się jakoś tak poczułam, super. Tylko nie mogłam patrzeć na widownię. Zauważyłam, że jest bardzo dużo ludzi i mówię: "Boże święty, nie mogę patrzeć!" - śmieje się Ewa, najwyraźniej nie chcąc wchodzić w rozważania czy złamie granicę 11 sekund.

Ale pytamy o to, bo takie pytanie stawiają sobie wszyscy kibice. A przecież przede wszystkim sama Ewa chce to zrobić. I - jak się okazuje - jest przekonana, że zrobi.

- Zejście poniżej 11 sekund to by było już coś dużego. Nie obiecuję, że zrobię to tutaj, nie obiecuję, że zrobię to na ME w Monachium, nie obiecuję, że zrobię to w tym roku, ale mogę obiecać, że to zrobię. Nie wiadomo kiedy, ale zrobię - mówi.

Ewa czuje się błogo. "Gdyby mi dawali takie miejsce, to od razu mówię: biorę!"

Idealnie byłoby, gdyby Ewa zrobiła to już tu i teraz. - Bieżnia w Eugene jest podobno szybka - zauważamy. - Jest - potwierdza Ewa. - A ten eliminacyjny bieg daje prognostyk na szybkie bieganie - dodaje.

Mimo to, co zrozumiałe, Swoboda stara się zdjąć z siebie presję. - Przed eliminacjami w call roomie pierwszy raz w tym sezonie letnim doświadczyłam stresu. Ale już to ze mnie schodzi. Już jest fajnie, błogo. Stresowałam się wtedy, kiedy miałam się stresować, dobrze wykorzystałam ten stres i teraz już nie ma sensu się stresować. Lecimy dalej. Stawianie sobie wprost takiego celu, że mam być w finale byłoby niezdrowe. Ja chcę myśleć inaczej: że mogłabym wejść do finału, jeżeli zrobiłabym życiówkę, jeżeli nabiegałabym bieg życia. Trzeba się będzie bardzo skupić i zobaczymy, co to będzie - mówi. I jeszcze raz podkreśla, że bardzo dobrze się czuje.

To widać. Ewa nie jest spięta, uśmiecha się, żartuje. Mówi, że nie bez znaczenia jest to, że Eugene już zna. W 2014 roku startowała tu na mistrzostwach świata juniorów. - Eugene się bardzo zmieniło. To nie jest to samo miejsce. Ale mam bardzo dobre wspomnienia. Na MŚ juniorów byłam piąta. Gdyby mi dawali takie miejsce teraz, to od razu mówię "biorę!".