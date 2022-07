Amerykanie wymyślili niesamowite porównanie. Fajdek i Nowicki jak dwie legendy

Paweł Fajdek ma imponującą serię. Wygrał mistrzostwa świata w Moskwie w 2013 roku, w Pekinie w roku 2015, w Londynie za kolejne dwa lata i w Dausze w roku 2019. W Eugene marzy mu się piąty tytuł z rzędu. A żeby marzenie spełnić, przestał spać do południa. Tak, Fajdek został rannym ptaszkiem, wstawał ostatnio o czwartej rano! Dzięki temu przyzwyczaił organizm do wchodzenia na wysokie obroty o wczesnych porach, na które przez lata narzekał. I które przyprawiały jego i nas o palpitacje serca. Eliminacje zawsze były dla Fajdka nerwowe, niekiedy nawet traumatyczne. Te w Eugene wygrał. Znakomitym wynikiem 80.09 m. To jego rekord życiowy w kwalifikacjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Majewski: Po 12 latach wycisnąłem 200 kg! Dużo? To minimum przyzwoitości

Fajdek ma wszystko, żeby znów wygrać. Ale i Wojciech Nowicki ma wszystko, żeby znów wygrać. On na mistrzostwach świata trzy razy był już trzeci. A teraz jest w takim gazie, że w Oregonie może sobie wywalczyć trzecie i ostatnie możliwe do zdobycia złoto wielkiej sportowej imprezy. Mistrzem Europy był w 2018 roku w Berlinie. Mistrzem olimpijskim został niecały rok temu w Tokio. Mistrzem świata może zostać tu i teraz.

Mistrz Nowicki zakręcił się tylko raz. Już wiemy, że powalczy o złoto

W eliminacjach Nowicki tylko raz wszedł do koła, zrobił tylko trzy z czterech obrotów, a i tak żelastwo poleciało mu na 79.22 m, o 1.72 dalej niż wynosiło kwalifikacyjne minimum. Nowicki zaimponował i rzutem, i ogólną postawą. - Nie zastanawiam się, czy mam presję, czy nie mam presji. Ucinam to, idę, robię swoje i tyle - rzucił grupce polskich dziennikarzy. I poszedł robić swoje. Czyli kumulować energię na finał.

Nowicki przegrywał i powtarzał jedną rzecz. Teraz jest 50/50

Amerykanie mają rację, kiedy piszą, że w sobotę złoto i srebro mogą trafić do Polski. A Fajdka i Nowickiego doceniają tak bardzo, że nasi gladiatorzy skojarzyli im się z ich legendarnymi tenisistkami. Martina Navratilova i Chris Evert zdobyły po 18 tytułów wielkoszlemowych w singlu. Obie należą do wąskiego, elitarnego grona tenisistek wszech czasów. A że są w podobnym wieku (Evert jest starsza o dwa lata), to mnóstwo razy ze sobą rywalizowały i rozegrały wiele wspaniałych pojedynków. W sumie było ich aż 80, na przestrzeni 15 lat (od 1973 do 1988 roku). Lepszy bilans - 40:37 - ma Navratilova.

Oczywiście Fajdek i Nowicki nie rywalizują w identyczny sposób. Oni nigdy nie rzucają w konkursie tylko we dwóch. Ale policzono, że było już 111 takich startów, w których się spotkali. Bilans? Bardzo duża przewaga Fajdka: 85:26. Ale ta przewaga była jeszcze większa. Urodzony w lutym 1989 roku Nowicki przez lata przegrywał z Fajdkiem prawie zawsze. I długo powtarzał, że w Pawła jest wpatrzony, że kiedyś chciałby być takim młociarzem. Teraz młodszego o kilka miesięcy (Fajdek urodził się w czerwcu 1989 roku) kolegę goni. A jeśli wygra w Eugene, to nawet go przegoni. W taki sposób, że będzie miał zwycięstwa we wszystkich najważniejszych zawodach. Fajdek okazję do skompletowania takiego hat-tricka będzie miał dopiero za dwa lata w Paryżu. Na razie na igrzyskach olimpijskich zdobył tylko jeden brązowy medal. W Tokio. Ciekawe kto komu przerwie serię w Eugene. I czy rzeczywiście będzie to sprawa wewnątrzpolska.