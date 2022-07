Dramat polskiego skoczka wzwyż. Płakał. Przy pierwszym skoku usłyszał trzask

Miesiąc temu Norbert Kobielski skoczył 2.27 m. To nie jest wysoko i tak powiedzą wszyscy, którzy pamiętają, jak po medale skakał Artur Partyka. Ale światowym skok wzwyż obniżył poziom. Najlepszy w tym roku wynik na świecie to 2.34 m. A skakanie niewiele wyższe niż na 2.27 m daje podia wielkich imprez. Co prawda na ubiegłorocznych igrzyskach w Tokio było to aż 2.37 m, ale zwykle wystarcza lekko przeskoczyć 2.30 m. I podobno Kobielski był na to przygotowany. Podobno imponował formą na zgrupowaniu w Seattle. A i na rozgrzewce przed eliminacjami w Eugene wyglądał bardzo dobrze. Niestety, już w pierwszym skoku - na 2.17 m - coś strzeliło w jego stopie. Norbert przebiegł pod poprzeczką, a po chwili już tylko kulał. I płakał.

Dramat Polaka na MŚ w Eugene. Schodził ze łzami w oczach. "Koniec sezonu"

Tomasz Majewski potwierdza

- Usłyszałem trzask w lewej stopie. Obawiam się, że złamałem kość śródstopia - przekazywał załamany Kobielski, który ze stadionu trafił do namiotu medycznego.

- Nie mam rentgena w oczach, ale prawdopodobnie to złamanie - mówi nam obecny w Eugene wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasz Majewski. - Na razie Norbert ma zabezpieczenie doraźne medyczne - przekazuje nam dyrektor sportowy PZLA, Krzysztof Kęcki. - Niestety, nie można wykluczyć złamania. Ale badania zrobimy w kraju. Za dzień-dwa. Wielka szkoda, że tak się stało. Norbert przyjechał na mistrzostwa zdrowy - mówi nam dr Jarosław Krzywański, lekarz kadry.

