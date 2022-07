Dramat Polaka na MŚ w Eugene. Schodził ze łzami w oczach. "Koniec sezonu"

Mistrzostwa świata w Eugene zaczęły się dla Polaków od zmagań naszych młociarzy. Zgodnie z terminarzem o godz. 18:00 czasu polskiego wystartowały eliminacje. W grupie A awans wywalczył Wojciech Nowicki, natomiast Marcin Wrotyński zakończył rywalizację. W grupie B awans osiągnął z kolei Paweł Fajdek.

W międzyczasie, w innym miejscu na stadionie, rywalizowano w skoku wzwyż. Tam również mieliśmy swojego reprezentanta. Norbert Kobielski rozpoczął zawody od wysokości 2,17 metra. Niestety, strącił poprzeczkę, ale najgorsze, że zaraz potem łapał się za głowę i zaczął utykać. Musiał wycofać się z zawodów. W rozmowie z TVP Sport miał łzy w oczach. — Dowiozłem tutaj najwyższą możliwą formę, ale podczas skoku treningowego poczułem trzask w stopie. Dla mnie to koniec sezonu. Na pewno wrócę silniejszy. Przyjechałem po medal, taki miałem cel – powiedział na antenie.

Mistrzostwa świata dla Polaków nie rozpoczęły się najlepiej. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, do finału rzut młotem awansowali Nowicki i Fajdek, ale oprócz kontuzji Kobielskiego doszło jeszcze do zamieszania związanego z występem Anny Kiełbasińskiej w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Polska biegaczka nie wystartuje ani w eliminacjach, ani w ewentualnym finale.

W piątek obejrzymy jeszcze występ naszej młociarki, Malwiny Kopron. W sesji popołudniowej na stadionie pojawią się Konrad Bukowiecki oraz Michał Haratyk, którzy startują w pchnięciu kulą, a tuż przed nimi w biegu na 1500 metrów wystartuje Sofia Ennaoui.

Największe emocje będą podczas startu wspomnianej sztafety mieszanej. Biało-Czerwoni mają bowiem szansę wywalczyć podium już pierwszego dnia MŚ 2022. Finał z ewentualnym udziałem polskiej drużyny zaplanowano o 4:50 rano czasu polskiego.