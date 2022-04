Wyznanie polskiej medalistki MŚ. "Nie poznałam mojego taty"

- Wychowywała mnie mama, więc trener odgrywał w moim życiu rolę ojca. Zawsze dostrzegał w człowieku to, co najlepsze - powiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Adrianna Sułek, halowa wicemistrzyni świata. Reprezentantka Polski w wywiadzie odniosła się również do trudnych relacji z biologicznym ojcem.

3 screeny z TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl