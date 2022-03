Ruszyły zapisy na 1MILĘ 2022

„1MILA – mityng lekki i atletyczny" to jedyne takie zawody dla amatorów, na których każdy, niezależnie od wieku czy biegowego doświadczenia, może sprawdzić się na bieżni i poczuć jak na prawdziwym mityngu lekkoatletycznym! Przed nami dwie odsłony: 1MILA Warszawa - 5 czerwca na stadionie AWF Warszawa i 1MILA Poznań - 25 września na stadionie POSiR Golęcin w Poznaniu. Poza biegiem głównym na 1 milę (1609,34m) w randze Amatorskich Mistrzostw Polski/Poznania, rywalizować będzie można również drużynowo w Sztafetach 4x400m oraz w Lekkiej Piątce - biegu na 5km, którego wyjątkowo szybka trasa wiedzie częściowo na stadionie, a częściowo po asfalcie. Z kolei najmłodsi biegacze będą mogli wystartować w bezpłatnych Biegach Dzieci (100m, 400m i 800m).

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Ważniejsze są cisza i spokój, które pozwalają skupić się na najcięższej pracy

Lekko i atletycznie

- Hasło „mityng lekki i atletyczny" doskonale oddaje klimat tej imprezy! Jest „lekko", piknikowo i rodzinnie. Ale jest też mocna sportowa rywalizacja, profesjonalna oprawa, komentarz na żywo i stadionowe emocje. Nie ma zawodów dla amatorów, które lepiej oddają magię biegania na stadionie! – mówią zgodnie ambasadorzy 1MILI, wybitni lekkoatleci, Joanna Jóźwik i Marcin Lewandowski.

1MILA to wydarzenie całodzienne. Poza konkurencjami biegowymi, dla biegaczy i kibiców przygotowane są liczne atrakcje w strefa expo, m.in. spotkania z gwiazdami i ekspertami z różnych dziedzin sportu, konkursy, strefa relaksu z leżakami i foodtruckami oraz sportowe miasteczko zabaw dla dzieci.

Strefa pomocy

– To miał być sezon wychodzenia na prostą po okresie pandemii, ale rzeczywistość stawia przed nami kolejne wyzwania. W niepewności, z którą zmagamy się wszyscy, jedno jest dla nas jasne: my, biegacze, mamy ogromną siłę i chcemy przekuć ją w dobro. Dlatego działamy ze zdwojoną mocą i poszerzamy dobroczynny wymiar naszej imprezy – mówi Ada Smokowska, Dyrektorka mityngów 1MILI. – Po pierwsze chcemy nadal rozwijać Program „Wybiegaj w Przyszłość" naszej Fundacji Zdrowy Ruch.

W ubiegłym roku, dzięki wsparciu sponsorów Fundacji oraz uczestników 1MILI, ufundowanych zostało aż osiem rocznych stypendiów dla młodych, zdolnych sportowców, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Co miesiąc organizowane są też otwarte warsztaty edukacyjne. Spotkania są transmitowane na kanale YouTube i Facebooku Fundacji Zdrowy Ruch, więc każdy może wziąć w nich udział. W tym roku ponownie będzie można wesprzeć Program „Wybiegaj w Przyszłość". Każdy, kto zdecyduje się przekazać cegiełkę na ten cel, pobiegnie z wyjątkowym, złotym numerem startowym i otrzyma od nas dedykowany gadżet sportowy.

Druga charytatywna inicjatywa organizatora 1MILI ukierunkowana jest na pomoc obywatelom Ukrainy. – Tuż za naszymi granicami jest strefa wojny. My tworzymy strefę pomocy! 1 zł z każdej opłaty startowej przekażemy na Polską Akcję Humanitarną, na pomoc Ukrainie. Dodatkowo zawodnicy z Ukrainy startują u nas za darmo – podkreśla Smokowska. Serdecznie zachęcamy do startu i spróbowania swoich sił na bieżni, bo to nie tylko dobra zabawa, ale każdy start to także realna pomoc.

Zapisy na wszystkie biegi w ramach 1MILI odbywają się przez stronę www.1mila.pl

Bezpośredni link do zapisów: https://zapisy.sts-timing.pl/720/strona/