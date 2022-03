Mamy to! "Aniołki Matusińskiego" z medalem mistrzostw świata. Co za finał

Występujące bez Małgorzaty Hołub-Kowalik i Anny Kiełbasińskiej Polki pewnie wygrały swój bieg eliminacyjny i wraz z Amerykankami oraz Holenderkami były jednymi z faworytek do medalu. Tym bardziej, że kilka miesięcy temu zdobyły przecież srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Wielkie emocje w finale 4x400 metrów. Polki z brązowym medalem

W finale Polki pobiegły w składzie Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka i Justyna Święty-Ersetic. W sztafecie względem półfinałów doszło do jednej zmiany - Gacka zastąpiła Aleksandrę Gaworską.

Natalia Kaczmarek rozpoczęła dość niemrawo, przez co po pierwszej zmianie Polki były na skraju trzeciego i czwartego miejsca. Rywalizacja o medale toczyła się między nimi a Amerykankami, Holenderkami i Jamajkami. Tak też było praktycznie do samego końca, ale kończąca bieg Justyna Święty Ersetic zdołała wyprzedzić Amerykankę i była bardzo bliska srebra, ale na finiszu wcisnęła się przed nią po wewnętrznej utytułowana Holenderka Femke Bol, która była szybsza o zaledwie 0,02 sekundy. Polki zdobyły brązowy medal.

Z czasem 3:28.40 wygrały dość niespodziewanie Jamajki, które w eliminacjach były słabsze od Polek, ale tuż za nimi na metę wpadły praktycznie jednocześnie Holenderki, Polki i Amerykanki. "Aniołki Matusińskiego" skończył rywalizację z brązowym medalem. Cztery pierwsze sztafety zmieściły się 0,23 sekundy, a różnica pomiędzy srebrnymi Holenderkami a pozostającymi bez medalu Amerykankami wynosiła zaledwie 0,06 sekundy.

- To nie jest to, po co tu przyjechałyśmy, ale to kolejna impreza, z której wracamy z medalem - podsumowała po biegu Justyna Święty-Ersetic. Polskie biegaczki zdobyły drugi medal dla Polski w Belgradzie. Kilka dni temu srebro w pięcioboju wywalczyła Adrianna Sułek.