Serbowie wymazali flagę prawie dwumilionowego europejskiego kraju. Nie tylko oni

Gresa Bakraqi jest jedyną reprezentantką Kosowa, prawie dwumilionowego europejskiego kraju, na halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce w Belgradzie. 26-latka specjalizuje się w biegach średniodystansowych. Ale flaga jej kraju - Kosowa - nie jest pokazywana na dużych ekranach w Stark Arenie, kiedy rywalizowała w drugim biegu na 1500 metrów kobiet. Serbowie ją wymazali, bo nie uznają Kosowa za suwerenne państwo.

Flaga Kosowa również nie została uwzględniona na oficjalnej stronie World Athletics w wynikach turniejów. Komitet Olimpijski Kosowa opublikował na Twitterze post, w którym potępił brak flagi tego kraju na mistrzostwach Europy w Belgradzie.

Tymczasem "World Athletics" zapewnił kilka dni temu w oświadczeniu, że na zawodach w Serbii nie będzie takich problemów. - Komitet Organizacyjny Belgradu i Federacja Lekkoatletyki Kosowa współpracowały ze sobą aby zapewnić zawodnikowi z Kosowa możliwość rywalizacji bez napięć. Wszystkie strony zgodziły się, że Kosowo będzie prezentowane poprzez trzyliterowy kod kraju (KOS) - czytamy w "Inside the Games".

To nie pierwszy tego typu problem Kosowa. W październiku ubiegłego roku delegacji Kosowskiej Federacji Bokserskiej co najmniej trzykrotnie odmówiono wjazdu do Serbii na mistrzostwa świata w boksie.

Kosowo ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku. Teraz jest postrzegane przez jedne państwa jako część Serbii, a przez inne jako osobne państwo. Obecnie stanowi punkt sporu pomiędzy ludnościami serbską i albańską, zamieszkującymi jego teren.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kosowa twierdzi, że jest ono uznawane przez 117 krajów, w tym m.in: Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię, Japonię i Australię. Jest jednak postrzegane przez Serbię jako autonomiczna część tego kraju. Podobnie uważają Rosja i Chiny.

Kosowo nie popiera m.in. Hiszpania. Rząd tamtejszego kraju początkowo odmówił przyznania Kosowu pozwolenia na rywalizację pod własną flagą na mistrzostwach świata w Katarze w 2018 roku. Ustąpił dopiero pod naciskiem międzynarodowej społeczności sportowej.

Portal "Deutsche Welle" w listopadzie ubiegłego roku opisał problemy sportowców z Kosowa, którzy nie mogli wziąć udziału w międzynarodowych turniejach z uwagi na pochodzenie. - Naszym celem nie jest znalezienie kompromisu między krajami. My po prostu chcemy rywalizować tak, jak ma to miejsce na całym świecie - powiedział wtedy Besim Aliti, sekretarz generalny Kosowskiego Komitetu Olimpijskiego.