Wielki pech Ewy Swobody! Niebywały finał podczas HMŚ. Dramatyczny finisz

Ewa Swoboda czwarta podczas halowych mistrzynią świata w biegu na 60 metrów. Tym samym nie ma drugiego dla Polski medalu w Belgradzie. Kilkadziesiąt minut wcześniej srebro zdobyła Adrianna Sułek, która rywalizowała w pięcioboju.

Ewa Swoboda bez medalu. Zabrakło tak niewiele

Od kilku tygodni wiadomo było, że Swoboda znajduje się aktualnie w znakomitej formie. Raz za razem biła rekordy Polski. Przed samymi mistrzostwami świata ustaliło go na poziomie 6,99. W Belgradzie od początku pokazywała, że wciąż jest mocna.

7.10 - taki wynik uzyskała Ewa Swoboda w porannych eliminacjach. Polka awansowała do półfinałów z trzecim czasem, jednak najlepszą formę miała zaprezentować wieczorem, gdy rozstrzygnie się walka o medale.

I pierwsza informacja to potwierdziła. W półfinale Polka uzyskała czas 7.03, pewnie wygrała swój bieg i awansowała do finału. Nasza zawodniczka o 0.02 sekundy wyprzedziła Amerykankę Marybeth Sant-Price. Swoboda weszła do finału z najlepszym czasem.

W finale 24-latka wystartowała nie najlepiej. Wydawało się, że z każdą chwilą zbliża się do pierwszej pozycji. To było jednak złudzenie. Po złoto sięgnęła ostatecznie Mujinga Kambundji. Szwajcarka 60 metrów pokonała w czasie 6,96. To najlepszy wynik na świecie w tym sezonie. Mikah Brisco ze Stanów Zjednoczonych wywalczyła srebro z czasem 6,99.

Polka walczyła do samego końca o brąz, ale zabrakło niewiele. Swodoba uzyskała czas 7,04. Taki sam, jak Marybath Sant-Price. Potrzebny był zatem dokładniejszy pomiar. Niestety, okazało się, że o ledwie dwie tysięczne sekundy szybsza była Amerykanka.