Ewa Swoboda komentuje kapitalny bieg na rekord Polski

Poprzedni rok był wyjątkowo niefortunny dla Ewy Swobody. Najpierw otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa, który uniemożliwił jej start w halowych mistrzostwach Europy w Toruniu, a później odnowiła się jej kontuzja, przez którą musiała zrezygnować ze startu na IO w Tokio. Ale 2022 na razie należy do niej! Polka po prostu zachwyca formą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kliczko o sytuacji w Kijowie

W lutym, podczas Olren Cup, sprinterka dwukrotnie w ciągu godziny pobiła rekord Polski na 60 metrów. W piątek 5 marca znów to zrobiła. I to w wielkim stylu. Na halowych mistrzostwach Polski w Toruniu Swoboda uzyskała czas 6,99 sekundy! To najlepszy w tym roku wynik na świecie!

Ewa Swoboda sama nie wierzy w swój wynik! Padła granica 7 sekund

Swoboda: Rodzice mieli nosa

- Jestem bardzo szczęśliwa. Super, że się udało i idę do przodu. Ciągle się poprawiam. Nauczyłam się cieszyć z biegania i bieganie jest dla mnie numerem jeden. Co będzie w Belgradzie? Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i chyba wszystko jest możliwe. Najważniejsze jest to, aby było zdrowie - mówiła Swoboda, cytowana przez polsatsport.pl.

Jej zawody z trybun śledzili rodzice zawodniczki. - Mówiłam im, żeby może już nie muszą przyjeżdżać, bo widzieli wszystkie moje starty w kraju w tym roku. Uparli się, bo przecież to ostatni występ w Polsce przed mistrzostwami świata. Mieli nosa. Wsparcie bliskich jest dla mnie bardzo ważne - powiedziała.

Warto dodać, że w 2017 roku w Belgardzie Swoboda wywalczyła srebrny medal. - Lubię wracać w miejsca, gdzie się dobrze czułam. W Belgradzie w 2017 roku było dużo stresu, bo najpierw zrobiłam falstart, potem wyszłam z bloków jak krowa, startowałam w finale z pierwszego toru. Najważniejsze jest chyba jednak to, jak się kończy. Fajnie będzie tam wrócić - zakończyła.

Nie żyje Małgorzata Jamróz. Wybitna reprezentantka Polski miała 48 lat

Mistrzostw świata w Belgradzie odbędą się w dniach 18-20 marca. Swoboda będzie celowała w złoto. W końcu jej piątkowy wynik to nie tylko najlepszy rezultat w historii naszego kraju, ale też najlepszy tegoroczny wyniki na świecie. Wynik Swobody jest też tylko o 0,07 sek. gorszy od aktualnego rekordu świata, który należy do Rosjanki - Iriny Priwałowej.