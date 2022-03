Kolejna federacja zawiesiła Rosję i Białoruś. Ostateczny krok

Federacja World Athletics opublikowała we wtorek oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że "zawodnicy i oficjele z Rosji i Białorusi zostaj± ze skutkiem natychmiastowym i do odwołania wykluczeni ze wszystkich zawodów rozgrywanych pod egid± ¶wiatowej federacji". Jest to rzecz jasna efekt inwazji Rosji na Ukrainę, a także pokłosie decyzji między innymi FIFA, UEFA czy hokejowej IIHF.

Lekkoatleci z Rosji i Białorusi wykluczeni

Decyzja o wykluczeniu sportowców z obu tych krajów oznacza, że nie wyst±pi± oni podczas lipcowych mistrzostw ¶wiata w Oregonie, halowych mistrzostwach ¶wiata w Belgradzie, które odbęd± się w marcu czy też drużynowych mistrzostw ¶wiata w chodzie, które to z kolei będ± się odbywać w omańskim Maskacie.

W oficjalnym komunikacie federacja przekazała ponadto, że zawodnicy, którzy otrzymali na obecny rok status ANA i tak zostan± wykluczeni z rywalizacji i nie wezm± udziału w wydarzeniach. Jakby tego było mało, cofnięte zostały akredytacje dla lekkoatletów i osób towarzysz±cych, które już w najbliższy pi±tek miały rozpocz±ć zmagania w mistrzostwach ¶wiata w chodzie sportowym.

Planowane zawieszenie białoruskiej federacji

World Athletics zapowiedziało ponadto, że w dniach 9-10 marca, kiedy to odbędzie się oficjalne posiedzenie zostanie omówiona kwestia zawieszenia białoruskiej federacji. Już w 2015 roku doszło do zawieszenia rosyjskiego zwi±zku lekkoatletycznego w zwi±zku z licznymi wpadkami dopingowymi. Z tego powodu od tamtego czasu zawodnicy z tego kraju startuj± jako Autoryzowani Lekkoatleci Neutralni (ANA).

– ¦wiat jest przerażony tym, co zrobiła Rosja, wspomagana i podżegana przez Białoru¶. ¦wiatowi przywódcy starali się unikn±ć tej inwazji ¶rodkami dyplomatycznymi, ale bezskutecznie. Bezprecedensowe sankcje nakładane na Rosję i Białoru¶ przez kraje i branże na całym ¶wiecie wydaj± się jedynym pokojowym sposobem na zakłócenie i unieruchomienie obecnych zamiarów Rosji i przywrócenie pokoju – powiedział szef WA, Sebastian Coe.