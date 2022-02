Fenomenalny Czykier pobił 23-letni rekord Polski! Padł na bieżnię i zalał się łzami

Damian Czykier od samego początku mityngu Copernicus Cup pokazywał, że jest w wysokiej formie. 29-latek bez większego problemu wygrał swoją serię kwalifikacyjną z czasem 7,56 s i miał aż 0,24 s przewagi nad Hiszpanem Orlando Ortegą. W finale Czykier nie był murowanym faworytem, bo poza Ortegą jego głównym rywalem był Francuz Wilhem Belocian. Mimo to półfinalista biegu na 110 m przez płotki z igrzysk olimpijskich w Tokio pokazał, na co go stać.

Damian Czykier ustanowił nowy rekord Polski. Ale ma świadomość, że w biegu pojawiły się błędy

Damian Czykier zanotował kapitalny start w finale biegu na 60 m przez płotki i od razu zostawił w tyle pozostałych rywali, w tym Orlando Ortegę i Wilhema Belociana. 29-latek dobiegł na metę i od razu popatrzył na zegar. Ten na samym początku pokazywał 7,51 s, a Czykier zaczął biegać po hali ze złożonymi rękami i błagał, żeby nie stracił rekordu. Okazało się, że sprinter uzyskał czas 7,48 s i tym samym pobił rekord Polski z 1999 roku, który należał do Tomasza Ścigaszewskiego.

Damian Czykier po zobaczeniu oficjalnego wyniku złapał się za głowę, padł na bieżnię i się rozpłakał. Kiedy otrzymał kwiaty od organizatorów, postanowił je rzucić w stronę partnerki znajdującej się na trybunach, a sam przebiegł rundę honorową wokół całej hali. Czykier dodatkowo przesunął się na czwarte miejsce w tegorocznych tabelach światowych biegu na 60 m i drugie w Europie. Szybszy od Czykiera na świecie był tylko Gran Holloway (7,35), Trey Cunningham (7,42, obaj USA) oraz Francuz Pascal Martinot-Lagarde (7,46). - Wyobrażałem sobie ten dzień od lat. Bardzo mnie cieszy, że to był bieg z błędami. Publiczność toruńska pomogła. Belgrad, mistrzostwa świata - tam też jest dobra atmosfera - przyznał Czykier.

Drugie miejsce zajął Jakub Szymański z wynikiem 7,63 s i wyprzedził Wilhema Boleciana o 0,01 s, co doskonale widać na fotofiniszu. Czwarte miejsce zajął Orlando Ortega z wynikiem 7,71 s, który tym samym nie wystąpi na halowych mistrzostwach świata w Belgradzie. Prawdopodobnie wtedy Hiszpanię w biegu przez płotki będzie reprezentować Asier Martinez i Quique Llopis.

Tak Damian Czykier ustanowił rekord Polski w biegu na 60 m przez płotki https://copernicus.domtel-sport.pl/fotof/14.jpg