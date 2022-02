Adam Kszczot zczerze tłumaczy, dlaczego powiedział "koniec"

W poniedziałek Adam Kszczot ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podjął decyzję o zakończeniu kariery. "Wracając do cytatu: „coś się kończy" i w tym wypadku jest to moja zawodowa kariera lekkoatletyczna. Zaczyna się nowy etap, w którym w domu spędzę znacznie więcej czasu niż przez całe moje dotychczasowe życie" - tłumaczył we wpisie na Facebooku.

Adam Kszczot tłumaczy zakończenie kariery

W rozmowie z Interią Kszczot wyjaśnił, jaki był jeden z głównych czynników, który skłonił go do tej decyzji. - Gdzieś w tyle głowy od pewnego czasu miałem takie zdanie, że dzieci są małe tylko raz i cały czas to powtarzam, sobie i w rozmowach z żoną Renatą. Dzieci są dla mnie najważniejsze - powiedział.

32-latek przyznał, że zakończenie kariery jest także efektem jego relacji z władzami PZLA. - Kolejnym powodem są pogarszające się relacje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. To ułatwiło mi jeszcze bardziej zwrócenie wzroku w stronę rodziny - dodał.

Przed Kszczotem jeszcze kilka startów

Wyjaśniając, jak długo zastanawiał się nad ogłoszeniem decyzji Kszczot powiedział, że myśl ta "inkubowała w nim bardzo długo". - Nie chodzi nawet o to, że nie wystartowałem na igrzyskach w Tokio, chodzi bardziej o prozę życia, która stała się coraz trudniejsza dla mnie i dla mojej rodziny. Moja dalsza kariera wiązałaby się z długą rozłąką z dziećmi i żoną, to przestało już być komfortowe - skomentował.

Kszczot stwierdził również, że czuje się spełnionym sportowcem. - Życzę każdemu wykorzystania tylu fantastycznych okazji, które mi były dane w trakcie całej kariery. Kochałem to, co robiłem do tej pory i jeszcze robię, bo przede mną Halowe Mistrzostwa Świata oraz kilka startów. Po sezonie halowym nie będę już brał udziału w zawodach - stwierdził.

Na liście największym sukcesów Adama Kszczota znajduje się między innymi tytuł halowego mistrza świata na 800 metrów (Birmingham 2018), trzy tytuły halowego mistrza Europy (Paryż 2011, Göteborg 2013 i Belgrad 2017), a także trzy tytuły mistrza Europy (Zurych 2014, Amsterdam 2016, Berlin 2018). Wystartował na dwóch igrzyskach olimpijskich - w Londynie w 2012 i Rio de Janeiro w 2016 roku. W obu przypadkach docierał do półfinału.