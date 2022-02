Wielki powrót Ewy Swobody! Dwa rekordy Polski w ciągu godziny [WIDEO]

Poprzedni rekord kraju na tym dystansie również należał do Ewy Swobody, która przed sześcioma laty 60 metrów pokonała w Toruniu w czasie 7,07.

Ewa Swoboda z rekordem Polski i najlepszym wynikiem na świecie

Tak znakomita postawa Swobody cieszy szczególnie dlatego, że w łódzkiej Atlas Arenie był to jej pierwszy start po ośmiu miesiącach przerwy z powodu kontuzji. Rekord kraju pobiła już w pierwszym biegu eliminacyjnym, kiedy uzyskała czas 7,04 s. W drugim pobiegła jeszcze lepiej, a licznik czasu zatrzymał się dokładnie na siedmiu sekundach. Przypomnijmy, że rekord świata na tym dystansie wynosi 6,92 s. Ustanowiła go Rosjanka Irina Priwałowa w 1993 roku.

Swoboda mogła cieszyć się ze zwycięstwa w Łodzi. To, co ważne, według statystyk wynik 7,00 dałby podium każdych zawodów lekkoatletycznych w historii biegu na 60 m kobiet. To także najlepszy wynik na listach światowych w tym roku. Polka na listach światowych wyprzedziła Amerykankę Mikiah Brisco (7,07).

Sprinterka może być tym bardziej zadowolona, że świetnym wynikiem zagwarantowała sobie kwalifikację na halowe mistrzostwa świata w Belgradzie. Te zaplanowano na 18-20 marca tego roku.