Lisek wybił się do skoku i nagle pękła tyczka. Wyglądało to niebezpiecznie [WIDEO]

To była pierwsza próba Piotra Liska. Polak wziął rozbieg i ruszył, by pokonać poprzeczkę ustawioną na wysokości 5,70 m. W momencie wybicia nagle tyczka się złamała i rozpadła się na dwie części. Jedna z nich trafiła Liska w twarz. I choć wyglądało to dosyć groźnie, to wielkich szkód nie będzie. Co najwyżej: Lisek będzie miał opuchnięty łuk brwiowy.

"Tyczki się łamią, ważne by przy tym nie złamać siebie! Ja walczyłem dalej! Mimo obicia łuku brwiowego (to tylko ból) dawałem z siebie wszystko i miałem dobre próby na wyższych wysokościach, jednak brak kluczowej tyczki dziś mnie pokonał. Widzimy się już 11.02!" - napisał na Twitterze Lisek, nawiązując do najbliższych zawodów, które odbędą się w piątek w Łodzi.

Podczas mityngu w Uppsali Polak nie zdołał zaliczyć 5,70 m, więc z wynikiem 5,55 zakończył zawody dopiero na 11. miejscu.

Kto wygrał mityng w Uppsali?

Niespodzianki nie było. Najlepszy okazał się Armand Duplantis, ktory osiągnął 6.04. Żaden inny sportowiec nie przebił w tym roku tego osiągnięcia. Na podium znaleźli się także reprezentanci Stanów Zjednoczonych Christopher Nilsen i KC Lightfoot mieli identyczny wynik. Przeskoczyli 5,92 m.

Lisek w tym roku skończy 30 lat. Jest medalistą mistrzostw świata, halowych mś oraz dwukrotnym halowych mistrzostw Europy. Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Aktualny absolutny rekordzista Polski (6,02 w 2019).

W 2017 roku zdobył złoto na ME w Belgradzie.