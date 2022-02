Natalia Kaczmarek z rekordem Polski. Drugi najlepszy wynik w Europie w historii

Nie jest to odległość, w której specjalizuje się Natalia Kaczmarek, ale jak widać, nie sprawiło jej to problemu. Złota medalistka olimpijska z Tokio pokonała 300 metrów w czasie 36,20 s. Nieoficjalnie jest to rekord Polski i drugi najlepszy wynik w Europie w historii.

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl