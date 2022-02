"Nie może uwierzyć!". Kiełbasińska w szoku po nieziemskim biegu. Nie tylko rekord Polski [WIDEO]

Już w końcówce lata i jesienią zeszłego roku Kiełbasińska prezentowała świetną formę. Pisaliśmy wówczas, że szybciej od Polki biegała w zasadzie tylko legenda polskiej lekkiej atletyki, Irena Szewińska.

Rekord Polski Anny Kiełbasińskiej! Nikt w tym sezonie nie biegał szybciej

- Nie, na pewno nie kończę teraz kariery! Przed igrzyskami w Tokio mówiłam, że na pewno jeszcze rok będę chciała pobiegać. A teraz, widząc, jak owocna jest moja współpraca z trenerem, teraz gdy jestem bardzo zadowolona i znowu zakochana w lekkoatletyce, to powiedziałam sobie, że jeżeli w zdrowiu i w dużej formie będę mogła wytrwać, to nie wykluczam wylotu na igrzyska do Paryża - mówiła wówczas Kiełbasińska Łukaszowi Jachimiakowi.

I dobrze, że nie kończy, bo biega coraz szybciej. Najpierw świetny otworzyła sezon halowy - pobiegła na 51,92 sekundy w Karlsruhe, a teraz uzyskała najlepszy wynik na świecie w tym sezonie, a także poprawiła rekord Polski.

Na halowym mityngu w Ostrawie wygrała rywalizację w biegu na 400 metrów z czasem 51,10 sekundy. Przez cały dystans musiała gonić rywalkę, Lieke Klaver z Holandii. Na ostatniej prostej była już wyraźnie szybsza i wpadła na metę o 0,56 sekundy przed nią. Trzecie miejsce zajęła Brytyjka Jessie Knight (52,03 sekundy).

"Coś wspaniałego". Kiełbasińska pobiła wynik Justyny Święty-Ersetic sprzed roku

Po ukończonym biegu Kiełbasińska długo stała z otwartymi ustami. Nie tylko ona, wszystkie rywalki też z niedowierzaniem gratulowały jej, że osiągnęła tak dobry wynik. - Fantastyczny bieg Anny Kiełbasińskiej! Nie może w to uwierzyć! Tak ją to zaskoczyło, coś wspaniałego - komentował wyczyn Polki na antenie TVP Sport Przemysław Babiarz.

Kiełbasińska poprawiła najlepszy polski rekord na 400 metrów w hali o 0,24 sekundy. To wynik z zeszłorocznych halowych mistrzostw Europy w Toruniu osiągnięty przez Justynę Święty-Ersetic. - Wiesz, że po rekordzie Polski to chcemy jeszcze więcej? - zagadnął ją wówczas z uśmiechem jeden z dziennikarzy. - Polakom to zawsze mało, no! - śmiała się biegaczka. To był jednak bieg półfinałowy, wygrany przez Święty-Ersetic. W finale była druga i zdobyła srebrny medal.