Tragiczna śmierć Sławomira Majusiaka. Były reprezentant Polski w lekkoatletyce miał 57 lat

"Z niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci śp. Sławomira Majusiaka. Odszedł człowiek, który na trwałe zapisał się w annałach ostrowskiej lekkiej atletyki. Najbardziej utytułowany zawodnik Ostrowskiej Stali. Właśnie za medale mistrzostw Europy w biegach średnich, za sukcesy, wyznaczenie kolejnym pokoleniom młodych sportowców ambitnych celów uhonorowałem go w 2018 roku Wawrzynem Sportu za całokształt. Wciąż interesował się lokalnym sportem, kibicował sportowcom, nie tylko z rodzinnych powodów. Trudno uwierzyć, że od dziś mówimy o nim w czasie przeszłym. Ta śmierć przyszła zdecydowanie za wcześnie... Spoczywaj w pokoju! - napisał na Facebooku starosta ostrowski Paweł Rajski.

Nie żyje Sławomir Majusiak. "Kochał sport i nieustannie kibicował ostrowskim lekkoatletom"

Głos po tragicznym zdarzeniu zabrała również córka Majusiaka, Julia Dutkiewicz. "Jestem jego córka i cały rok przy nim byłam, gdy problemy były, do ostatniego dnia walczyłam, aby mu pomóc. Nie zostawiłam go z tymi problemami, ale depresja to straszna choroba" - brzmi wpis Dutkiewicz na Facebooku.

"Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Sławomira Majusiaka, przedsiębiorcy, sportowca, wybitnego lekkoatlety Stali Ostrów, który na swoim koncie miał wiele sukcesów na długich dystansach. Kochał sport i nieustannie kibicował ostrowskim lekkoatletom. Rodzinie i bliskim, których dotknęła ta śmierć, składam serdeczne wyrazy współczucia. Cześć jego pamięci!" - napisała prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek.

"Pan Sławomir Majusiak był właścicielem kamienicy, z której upadł oraz wieloletnim właścicielem Gazety Ostrowskiej. Prowadził także hurtownię" - poinformował portal ostrow24.tv.

"Mł. asp. Małgorzata Michaś z ostrowskiej policji przekazuje, że 57-letni mężczyzna spadł z dachu czterokondygnacyjnej kamienicy na miejski deptak. W wyniku obrażeń zginął na miejscu. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia – na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Wiadomo, że mężczyzna był właścicielem budynku, z którego spadł. Prawdopodobnie od dłuższego czasu cierpiał na depresję" - czytamy dalej na portalu.

Sławomir Majusiak w przeszłości był lekkoatletą, który startował z powodzeniem w biegach średniodystansowych na 5 i 10 km oraz półmaratonach. Miał na koncie brązowy medal mistrzostw Europy w 1990 roku w Splicie w biegu na 5000 m. Jego rekord życiowy w półmaratonie – 1:02:30 – jest jednym z najlepszych wyników w historii polskiej lekkoatletyki.

