Pomógł rywalowi na ostatniej prostej. Jego gest obiegł cały świat [WIDEO]

Kilka dni temu odbyły się mistrzostwa Katalonii w lekkoatletyce do lat 16. Lokalna impreza zyskała światowy rozgłos za sprawą niecodziennego gestu jednego z młodych biegaczy, który w praktyce pokazał, na czym polega postawa fair-play, na którą jest coraz mniej miejsca we współczesnym sporcie.

Niebywały gest młodego biegacza. Pomógł rywalowi na ostatniej prostej [WIDEO]

Młody biegacz Hamza Zeroual wystartował w biegu na 1500 metrów z przeszkodami. Wiele wskazywało na to, że ukończy on go na trzecim miejscu, ale na ostatnim płotku jeden z jego rywali Nil Garcia potknął się. Zeroual, nie bacząc na nic, zdecydował się pomóc leżącemu rywalowi. To jednak nie koniec, bo na ostatniej prostej przepuścił go, samemu kończąc bieg na trzecim miejscu.

Film, na którym widać, jak Zeroual pomaga rywalowi, szybko zyskał popularność, a młody zawodnik wzbudził zainteresowanie hiszpańskich dziennikarzy. W rozmowie z "Marcą" biegacz opowiedział, jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy. - Wszystko potoczyło się bardzo szybko, ale nie zawahałem się. Pomogłem mu, a potem pozwoliłem przekroczyć linię mety, bo tak naprawdę on był drugi, a ja trzeci. Wyobraziłem sobie, że to mogło mi się przytrafić - stwierdził Zeroual.

Jego gest został doceniony przez Garcię, który bezpośrednio po biegu podziękował mu. - Podszedł do mnie też jego trener, aby mi podziękować. Dla mnie Nil jest znakomitym zawodnikiem i lubię rywalizować z takimi ludźmi jak on - wyjaśnił także Zeroual.

Biegacz zdradził, że chciałby w przyszłości dalej biegać na dystansie 1500 metrów. Jego wzorem jest Marokańczyk Hicham El Guerrouj. Jak sam zdradził, jego celem jest najpierw mistrzostwo Hiszpanii, a później zaistnienie w lekkiej atletyce.