Joanna Fiodorow o Anicie Włodarczyk: Złożyłam gratulacje, ale ona odwróciła się w drugą stronę

Joanna Fiodorow niespodziewanie ogłosiła po finale rzutu młotem Tokio, że kończy karierę. - Trochę bardziej się męczyłam niż bawiłam tym sportem - przyznała. Na igrzyskach Polka zajęła siódme miejsce, rzuciła 73,83 m.

Joanna Fiodorow zakończy karierę 5 września podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. Czy odejdzie spełniona? - Powiedzmy w 90 procentach. Medal igrzysk byłby ukoronowaniem wszystkiego: grania w baseball jako dziewczynka, biegania na 60 metrów na jakichś podwórkowych zawodach, potem tych wszystkich wyjazdów, startów, poznanych ludzi. Byłby postawieniem kropki nad i. Jednak pogodziłam się już z tą porażką, to po prostu nie było dla mnie - przyznaje Fiodorow w rozmowie z TVP Sport.

Zawodniczka zdradziła również swoje relacje z inną polską młociarką, złotą medalistką z Tokio - Anitą Włodarczyk. Na pytanie dziennikarza czy poda jej jeszcze kiedyś rękę odpowiedziała: - Jeżeli ona będzie chciała ją podać, to w porządku. Ja próbowałam, choćby po mistrzostwach Europy w Berlinie. Złożyłam gratulacje, ale ona odwróciła się w drugą stronę i poszła. Na MŚ w Katarze przed moją dekoracją była ta zaległa jej, po relokacji medali za mistrzostwa w Moskwie. Miałyśmy czekać na ceremonię w tym samym pokoju, ale gdy do niego weszła i się rozejrzała, to od razu uciekła. Ani mi nie pogratulowała, ani nic. Zwykła wiadomość, jedno słowo – to tak dużo kosztuje? Wiele razy mówiłam "cześć" jej i jej teamowi. Wszyscy odpowiadali, a ona nic. Cisza. Dlatego sorry, ja próbowałam - przyznała Fiodorow.

Dodała również, że na pewno nie czuje zawiści, że nie osiągnęła w swojej karierze tak świetnych wyników jak Anita Włodarczyk.

- Trafiłam na piękny czas w żeńskim rzucie młotem, widziałam na oczy rekordy świata, widziałam geniusz tej konkurencji. Tym lepiej, że ten geniusz objawił się w Polsce. I to były fajne chwile, szczególnie gdy stając z Anitą na podium, mogłam także posłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Włodarczyk jest Michaelem Phelpsem lekkoatletyki i amen - dodała Fiodorow.

Największe sukcesy w karierze Joanny Fiodorow to srebro mistrzostw świata w Dausze 2019 oraz brązowe medale mistrzostw Europy w Zurychu 2014 i Berlinie 2018.