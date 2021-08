Kolejny rekord Anny Kiełbasińskiej! Fenomenalna forma Polki

Anna Kiełbasińska jest w niewiarygodnej formie. W Tokio sięgnęła po srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów (pobiegła w półfinale, w finale zastąpiła ją Natalia Kaczmarek). Na tym polska biegaczka nie poprzestaje. Tydzień temu podczas mitingu w La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii przebiegła 400 m w czasie 50,38 sekundy. To był jej rekord życiowy - poprawiła go aż o 1,13 sekundy. I drugi wynik w historii Polski, bo szybciej na tym dystansie przed laty biegała tylko Irena Szewińska (49,28). To było w 1976 roku podczas igrzysk w Montrealu, kiedy zdobyła złoty medal. O tym, jak kosmiczny był to bieg, świadczyła reakcja samej Kiełbasińskiej, która po spojrzeniu na swój czas, długo nie mogła uwierzyć w to, co udało jej się zrobić.

Kolejny świetny bieg Anny Kiełbasińskiej. Pobiła rekord mityngu

W niedzielę okazało się, że nie był to przypadek. Kiełbasińska bierze teraz udział w mityngu w Bernie w Szwajcarii. W biegu na 200 metrów była najlepsza. Polka uzyskała czas 22,92, co jest nowym rekordem mityngu. Kiełbasińska wyprzedziła o 0,04 sekundy Holenderkę Lieke Klaver i o 0,13 Brytyjkę Ashleigh Nelson. Wynik Polki był nieznacznie gorszy od tego, jaki uzyskała w La Chaux-de-Fonds. Tam przebiegła 200 metrów w 22,76, co było jej rekordem życiowym.

Warto dodać, że wszystkie te rezultaty Kiełbasińska osiąga zaledwie kilka miesięcy po poważnej kontuzji. W lutym musiała poddać się operacji stopy. - Przez ostatnie trzy miesiące w ogóle nie biegałam, teraz mam porównanie, jak było trudno. Pierwszy raz przeżyłam coś takiego. Były małe marzenia: stawanie na dwie nogi, płynne chodzenie, trucht, trening siłowy na nogi. Chodziłam na bieżnię antygrawitacyjną i pracowałam w wodzie. Rozkręcałam się z każdym treningiem. Cieszy mnie w tym momencie każda jednostka. Czuję się tak, jakbym wygrała mistrzostwo Polski - mówiła Anna Kiełbasińska w rozmowie z TVP Sport jeszcze przed wylotem na igrzyska.

