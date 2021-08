Kosmos! Polscy biegacze pobili 21-letni rekord na 4x100 metrów

W Nairobi trwają mistrzostwa świata juniorów w lekkoatletyce. W sobotę odbyły się eliminacje do finału sztafety 4x100 metrów. Polacy w składzie Dominik Łuczyński, Patryk Krupa, Jakub Pietrusa i Oliwer Wdowik pobiegli fantastycznie – uzyskali czas 38,39 s, dzięki czemu pobili kilka rekordów.

Fantastyczny bieg polskiej sztafety. Pobili rekord Europy

Przede wszystkim jest to nowy rekord Europy juniorów. Poprzedni przetrwał aż 21 lat i należał do Brytyjczyków, którzy nie złamali granicy 39 sekund (39.05). Rekord świata w tej konkurencji wynosi 38,62, a pobili go Amerykanie. Tylko oni są lepsi od Polaków, którzy uzyskali drugi najlepszy czas w historii sztafet juniorskich. Warto dodać, że ostatni taki przypadek, w którym sztafeta 4x100 metrów zeszła poniżej 39 sekund, miał miejsce trzy lata temu i miało to miejsce w zawodach seniorów. Wówczas Krzysztof Grześkowiak, Remigiusz Olszewski, Dominik Kopeć i Przemysław Słowikowski pobiegli w czasie 38,91.

Najlepszy czas wśród Polaków uzyskał Oskar Wdowik, który pobiegł 100 metrów w czasie 9:32. Dominik Łuczyński uzyskał 10,55, co było najlepszym wynikiem na pierwszej zmianie, Patryk Krupa pobiegł w czasie 9,55, a Jakub Pietrusa w 9,51, co również było najlepszym wynikiem na jego zmianie. Polacy wyprzedzili drugich Jamajczyków o 0,07 sekundy i pewnie awansowali do finału. Ten odbędzie się w niedzielę o 15:45.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata juniorów w kenijskim Nairobi rozpoczęły się 17 sierpnia i potrwają do 22 sierpnia. Polska może jak na razie poszczycić się jednym medalem – srebro zdobyła sztafeta mieszana w biegu na 4x400 metrów w składzie Michał Wróbel, Kornelia Lesiewicz, Alicja Kaczmarek i Patryk Grzegorzewicz.