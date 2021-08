Mistrz olimpijski z Tokio krytykuje "superkolce". Zwraca uwagę na ważny problem

- To są buty lekkoatletyczne, które robią furorę w tym sezonie - mówił nam mistrz olimpijski, Kajetan Duszyński, prezentując model Nike Air Zoom Victory. To w nich wbiegł na metę podczas igrzysk w Tokio, na ostatniej zmianie złotej sztafety mieszanej 4x400 metrów. To po części dzięki nim przywiózł do Polski złoty medal, którego nikt się nie spodziewał. Jeszcze w Tokio nazwał je "game changerem". - Coś, co je wyróżnia, to płytka karbonowa. Wcześniej stosowano głównie plastikowe. But różni się także przede wszystkim grubością podeszwy, bo wcześniej produkowano wszystkie modele tak, żeby były jak najlżejsze - tłumaczył biegacz.

Zobacz wideo Te buty pomogły zdobyć złoto polskiej sztafecie. "Super kolce" to początek nowej ery w biegach?

- Ta podeszwa wygląda dziwacznie, kontrastując z chudymi łydkami biegaczy, ale za to przynosi niesamowite efekty. Jest sprężysta, amortyzowana, z wkładkami z włókna węglowego, a wszystko po to, żeby lepiej oddawać energię. Światowa Lekkoatletyka określiła szczegóły techniczne dotyczące butów i dopóki te nowe mieszczą się w ramach regulacji, wszystko jest w porządku. Szkoda tylko, że rekordy zaczynają powszednieć, a w wynikach dopisuje się coraz częściej, w jakim obuwiu biegacz uzyskał wynik - mówił w rozmowie ze Sport.pl Marek Plawgo.

Duszyński: Karbonowa wkładka sprawia, że but robi się twardszy i dzięki temu oddaje więcej energii podczas biegu.

Warholm: To problem z wiarygodnością

Technologiczna rewolucja obuwia wywołała wielką dyskusję wśród ekspertów. Przeciwnikiem "superkolców" jest między innymi Usain Bolt. - To śmieszne, że pozwala się na ich używanie. Przecież już kiedyś nie wydano zgody na zmiany związane z kolcami, a teraz tak po prostu się je dopuszcza? To dziwne i nieuczciwe. Gdybym mógł w nich pobiec, złamałbym granicę 9,5 sekundy - mówił dla agencji Reutera podczas igrzysk olimpijskich.

Nieoczekiwanie nowe obuwie skrytykował też Karsten Warholm. Nieoczekiwanie, bo w trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio Norweg również korzystał z "superkolców". To między innymi dzięki nim Warholm nie tylko zdobył złoty medal w biegu na 400 metrów przez płotki, ale pobił też własny rekord świata. Norweg uzyskał czas 45,94 sekundy, poprawiając poprzedni rekord o 0,7 sekundy.

Tuż po biegu Norweg skrytykował Amerykanina - Raia Benjamina - za używanie "superkolców", choć sam też z nich korzystał. Były to jednak buty innej marki. - To, co powiedziałem, zostało źle zrozumiane. Po biegu mogłem zostać odebrany jako krzykacz, a zupełnie nie taki był mój plan. Nie wiem, czy buty Nike'a są najlepsze. Być może moje Pumy są równie dobre, ale nie o to mi chodziło. Nie chcę zajmować się nauką - powiedział Warholm.

I dodał: Teraz gdy zawodnicy uzyskują doskonałe wyniki, wszyscy pytają o buty. To problem z naszą wiarygodnością. Nie chcę, by ludzie siedzący przed telewizorami czuli się jak głupcy lub oszukani. Chcę, żeby rywalizacja była wiarygodna.

- Mam nadzieję, że ktoś prowadzi odpowiednie badania i pragnę, by światowa federacja chroniła nie tylko zawodników, ale też kibiców - zakończył Warholm.