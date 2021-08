"Kajetano Kapitano" odpalił rakietę! Kapitalny bieg dwóch złotych medalistów IO

Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński zdobyli złote medale igrzysk olimpijskich w sztafecie 4x400 metrów. Ten ostatni wyśmienicie pobiegł na ostatniej zmianie. Mimo że startował do niej z trzeciej pozycji, na trasie wyprzedził reprezentantów Holandii i Dominikany i Polacy cieszyli się ze złota.

Rekordy życiowe Duszyńskiego i Kowaluka

Kajetan Duszyński i Dariusz Kowaluk utrzymali znakomitą formę z igrzysk. Ten drugi też wywalczył złoto w sztafecie 4x400 metrów, choć w finałowym biegu, podobnie jak Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik, nie pobiegł.

W niedzielę Duszyński wygrał bieg na 400 metrów podczas Memoriału Wiesława Maniaka w Szczecinie. Na mecie wyprzedził właśnie Kowaluka. Obaj biegacze pobili swoje rekordy życiowe. Duszyński miał wynik 45,31, a Kowaluk 45,44.

Teraz mogą się starać o pobicie rekordu Polski na dystansie 400 metrów. Należy on do Tomasza Czubaka (RKS Skra Warszawa). Osiągnął go ponad dwadzieścia lat temu - 24 sierpnia 1999 roku na mistrzostwach świata w Sewilli. Miał rezultat 44,62.

Dla polskich biegaczy były "game changerem" podczas igrzysk w Tokio, gdy zdobywali złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Usain Bolt śmieje się, że dopuszczono taką technologię do użytku, a inni zawodnicy ogłaszają ją przyczyną wielu ostatnich kontuzji. Większość ekspertów nie ma jednak wątpliwości: "superkolce" to buty, które rozpoczną nową erę w biegach - pisał Jakub Balcerski, dziennikarz sport.pl