Paraolimpijka w szoku po rozmowie z sędzią ws. stroju. "Żartujesz sobie?"

Do zdarzenia doszło w Bedford podczas lekkoatletycznych mistrzostw Anglii. Olivia Breen, która zmaga się z porażeniem mózgowym, brała udział w rywalizacji w skoku w dal. Wtedy jedna z urzędniczek zwróciła jej uwagę, że nosi ona nieodpowiedni strój, który zbyt dużo odsłania. - Jestem zawiedziona, bo jak tylko zakończyłam zawody w skoku w dal jedna z kobiet poczuła, że konieczne jest poinformowanie mnie, że moje majtki są zbyt krótkie i nieodpowiednie – napisała sportsmenka na Twitterze.

- Podeszła do mnie i zapytała, czy może ze mną porozmawiać. Powiedziała, że myśli, że moje majtki za dużo odkrywają i że powinnam rozważyć zakup szortów. Ja jestem bardzo ekspresyjna, ale nie wiedziałam co powiedzieć. Więc odpowiedziałam "żartujesz sobie?" – tak całe zdarzenie zrelacjonowała Breen w rozmowie z ESPN. – To jest złe. To nie jest XVIII wiek. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyłam – dodała.

- Zaniemówiłam. Noszę te same spodenki przez wiele lat i są specjalnie zaprojektowane do startu w zawodach. Mam nadzieję, że będę nosiła je w Tokio. Zaczęłam się zastanawiać, czy mężczyzna też byłby tak samo krytykowany. Mam nadzieję, że inne sportsmenki nie mają takich problemów – napisała Breen na Twitterze.

Inne sportsmenki okazują się mieć problemy dokładnie odwrotne. Media żyją sprawą zawodniczek reprezentacji Norwegii w plażowej piłce ręcznej. Zostały one ukarane grzywną w wysokości 1500 euro za założenie na mecz szortów, a nie majtek od bikini w spotkaniu o brązowy medal mistrzostw Europy. Co ciekawe prawo do noszenia szortów mają mężczyźni.

- To powinien być wolny wybór w standardowych ramach. Najważniejsze jest posiadanie sprzętu, w którym sportowcy czują się komfortowo - skomentował całą sprawę rzecznik norweskiej federacji Kare Geir Lio cytowany przez agencję AFP.

Angielski związek lekkoatletyki bada całe zdarzenie z Olivią Breen w "trybie pilnym". Olivia Breen to brązowa medalistka z paraolimpiady w Londynie z 2012 roku. Startowała w sztafecie 4x100 metrów. Na mistrzostwach świata zdobyła złoto w tej samej konkurencji w 2015 roku i złoto w skoku w dal w 2017 roku.