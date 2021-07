Pia Skrzyszowska ze złotym medalem MME! Polska rewelacja osiągnęła znakomity wynik!

To był fantastyczny bieg z udziałem dwóch Polek. Na początku lepiej wystartowała Francuzka Cyrena Samba-Mayela i to ona prowadziła przez większość część biegu. Była pierwsza jeszcze po pokonaniu przedostatniego płotka. Finisz należał jednak do Pii Skrzyszowskiej.

REKLAMA

Dziwne przepisy Diamentowej Ligi. Maria Andrejczyk rzuciła najdalej, ale była druga

Dwa medale dla Polek

Pia Skrzyszowska została młodzieżową mistrzynią Europy i miała świetny czas 12.77. W dodatku brązowy medal wywalczyła Klaudia Wojtunik, która miała wynik 12.97. Dla obu zawodniczek to rekord życiowy. Srebrny medal zdobyła Cyrena Samba-Mayela (12.80).

Reprezentacja Polski ma już cztery medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, które rozgrywane są w Tallinie. Wcześniej Adrianna Sułek zdobyła złoto w siedmioboju, a Kinga Królik wywalczyła srebro w biegu na 3000 m z przeszkodami.

20-letnia Pia Skrzyszowska błysnęła już trzy tygodnie temu podczas mistrzostw Polski w Poznaniu. Zdobyła złoty medal w sprincie i ustanowiła wtedy rekord życiowy. 20-latka w finale osiągnęła wynik 11,22 s. Wcześniej Polka okazała się rewelacją drużynowych mistrzostw Europy, w których też wygrała sprint na 100 m, bijąc rekord życiowy.

Marcin Lewandowski pobił rekord Polski! O ponad sekundę! Szalony bieg w Monako